太航乾散貨船租收入縮 仍看好市場

不過，該企補充，由於第一季市況通常是全年最弱，所以今年餘下時間有極大空間以較高租金訂立新的貨運合約，並對未來乾散貨運市場感樂觀，預料潛在供求基本面能夠產生更穩定及可持續的長線收益，而貿易流動的變化及全球糧食能源安全問題，增加煤炭及穀物的噸位航距需求。

新興經濟體小宗活動強 此外，新興經濟體以及內地在疫後推動對房地產建設及基礎設施投資的政策，可為鐵礦石需求提供支持，小宗散貨活動亦維持強勁，未受歐美經濟活動減弱所影響。高昂的造船成本、環境新法規的不確定性和息口高企，亦將繼續遏制業界大舉訂造新船。

乾散貨航運商對行業前景仍看法正面，惟集裝箱海運市場持續呈下跌趨勢，事關美國調查公司Descartes Datamyne的數據顯示，3月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量為121.75萬個標準箱（TEU），按年跌31.5%，跌幅較2月的29%擴大。

以產品劃分，運輸量最大的家具按年下跌47%，推低了整體水平。分析認為，現象與長期通脹導致消費者心理惡化有關，而樓市的不確定性也影響家具需求。此外，由於不少零售企業累積的庫存未完全消化，玩具、體育用品和鞋類產品期內運輸量亦按年少49%，服裝運輸量跌40%。

華輸美貨櫃量跌40% 至於按地區計，納入統計的亞洲10個國家和地區發往美國的海上貨櫃運輸量亦全部低過去年，其中中國上月發往美國的海上貨櫃運輸量大幅下降40%，市佔降至53.1%，創2020年3月以來最低。