ASML疑遭台積電削四成訂單

半導體業冷鋒吹向荷蘭光刻機巨頭ASML，據台系設備廠商透露，由於荷蘭政府順應美國要求不將高技術的極紫外光（EUV）光刻機輸往中國，加上存儲、晶圓代工廠等客戶縮減訂單或延遲收貨時間，令ASML的2024年業績明顯受壓。其中市傳該企大客戶台積電因應市況調整，計劃下調今年資本支出約一成二，到280億至320億美元（即最多約2,496億港元）。

據報，台積電就EUV設備大削四成訂單及延遲收貨時間。與此同時，各地晶片大廠過去瘋狂爭搶EUV設備的熱度已降溫。

Intel三星或跟風 美國的英特爾（Intel）、南韓的三星電子或有樣學樣，跟隨台積電砍單或延遲收貨的做法，以縮小先進製程的燒錢黑洞。分析認為，ASML擁有EUV獨佔地位，只要半導體市場復甦，該企將恢復增長動力，後者最遲在2026年也會出現。

ASML收入可能減少，或只是冰山一角，台灣媒體稱，全球10大設備廠中已有多家廠商對於2024年營運展望轉趨保守，已提前進行人事、營銷等各項節約成本計劃以渡過寒冬。

台積電削資本開支，亦令其他供應商感到不安。其中全球第3大、台灣最大半導體硅晶圓廠環球晶圓早前已估計，今年第二季營運壓力或較首季大，主因有客戶為做好季度業績帳面數字，已要求延遲收貨。台積電將於本周四公布今年首季業績，可一窺半導體業界更多動態。