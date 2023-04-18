歐冠昇：環球經濟重心向東移
市場關注香港在全球金融環境轉變中的角色，香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇表示，環球經濟重心正向東移，全球生產總值（GDP）約有一半來自亞洲市場，港交所會繼續擔當連接中國與世界、資本與機遇，以及現在與未來的角色。
他提到，儘管外界有言論指港交所連接中國與世界，是吸引國際資金再為中國服務，惟強調香港同時為內地投資者提供資金南移渠道，包括投資國際公司。港交所過去改革上市機制，為不同企業提供融資渠道。
金發局指港機會龐大
另外，香港金融發展局主席李律仁指出，世界的發展重心正向亞洲轉移，外界視香港為橋頭堡，香港的機會龐大，不少海外機構及人士正思考如何來港發展，惟金融機構要審視短中長期發展再揀時機來港發展。
他又指，本港與外界通關後，金發局每月都有派員外訪，以推廣香港，而他本人去年底到訪英國倫敦、布魯塞爾及巴黎，而與會人士對香港亦相當感興趣。當時會面的人士中，有約四分之一至三分之一的人士已在今年訪港，反映在新冠疫情後，香港與外界的交往頻繁且全面。
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