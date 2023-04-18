歐冠昇：環球經濟重心向東移

他提到，儘管外界有言論指港交所連接中國與世界，是吸引國際資金再為中國服務，惟強調香港同時為內地投資者提供資金南移渠道，包括投資國際公司。港交所過去改革上市機制，為不同企業提供融資渠道。

他又指，本港與外界通關後，金發局每月都有派員外訪，以推廣香港，而他本人去年底到訪英國倫敦、布魯塞爾及巴黎，而與會人士對香港亦相當感興趣。當時會面的人士中，有約四分之一至三分之一的人士已在今年訪港，反映在新冠疫情後，香港與外界的交往頻繁且全面。