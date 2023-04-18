英國電訊傳演習台海開戰保供應鏈

台海局勢緊張，引發全球對晶片供應中斷的憂慮。消息指，英國最大電訊商英國電訊（BT）沙盤推演台海開戰如何保障供應鏈。該企回應傳媒查詢時表示，與其他企業一樣，公司定期會做不同的情景模擬來為業務進行壓力測試，屬於公司風險管理和規劃的一部分。

公司要求模擬訓練趨增 據兩名知情人士爆料，BT位於都柏林的採購業務員工，去年參加了為期兩天的演習，模擬如何確保集團的供應鏈免受軍事衝突影響。其中一人更直言，美國眾議院前議長佩洛西去年8月訪台之後，公司舉行了這場演習，演練的情景包括在台灣附近海域有一艘船隻被擊沉了。

據有份為BT模擬危機狀況的美國政治風險顧問公司Prism聯合創始人Johan Gott表示，地緣局勢忽然緊張，過去都只是政府機關做模擬訓練，但近來是愈來愈多公司客會也要求做相同訓練。

寶島供應全球逾60%晶片 據美國政府文件，台灣多間科技工廠，供應着全球逾六成晶片，而且包括了高端晶片技術。故一旦台海供應鏈中斷，影響無遠弗屆，電子業、電動車生產、電訊等都會受到牽連。美國半導體工業協會更估計，單是電子產品生產商損失的收益將達5,000億美元（約3.9萬億港元）。