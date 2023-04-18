大灣區營商景氣谷底反彈

通關效應重拾信心 惟企業營運未復疫前 受惠內地今年初逐步恢復對外通關，渣打銀行與香港貿發局昨公布「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI），顯示今年首季回升至51.3，繼2021年第四季後，首次超過盛衰分界線50，結束此前連續6季減弱的頹勢。不過，外圍環境經歷疫情突襲、地緣政治風險升級等不確定因素，不少跨國外企供應鏈大重組，內地企業經營優勢更受到迫切的威脅。

貿發局研究總監范婉兒昨表示，是次GBAI所有8個子指數在首季均見改善，呈現「谷底反彈」態勢，反映在通關效應下大灣區企業已重拾信心。市場焦點轉向復甦能否持續，當中，預期指數更由去年第四季的45.1跳升至61.5。

科技行業前景仍受困擾 惟渣打大中華區高級經濟師劉健恆在報告指，營商情緒子指數的表現差異可能在未來擴大，尤其是通關帶來的刺激或會消退。內地整體經濟活動要恢復到疫情前的水平，還有一段路要走，換言之，尚有改善空間。

他昨日就此進一步解釋，指現時不少企業的營運仍未回復疫情前水平，在調查中約40%的受訪者表示，目前營運至少達疫情前90%水平；約60%受訪者則預期今年底營運可恢復到疫情前的90%以上水平，並料2024年將進一步復常。

劉健恆又指，儘管今年第二、三季外圍有很多不明朗因素影響中國進出口，加上市場擔心歐美市場需求減弱會帶來影響，但通關後中國內部的消費及訂單持續有改善，加上亞洲和東盟地區有強勁增長動力，抵銷上述不明朗因素，亦相信大灣區企業能以自身優勢去克服。

儘管如此，該行仍認為內地需要繼續提振經濟，並重振消費及投資意欲，同時留意到「創新和技術」的預期指數為5個行業指數中最低，反映出科技行業仍然面臨許多不利的因素，包括需求前景疲弱、業界對內地監管收緊及中美科技爭端的擔憂依然存在，以及內地初創企業或受全球銀行業危機所波及。

對於美國經濟情況，劉健恆認為，當地通脹將進一步回落，但回落幅度較慢，而且在美國聯儲局官員眼中通脹仍處於高位，故預期5月會加息0.25厘，但有機會是此輪加息周期最後一次。他又指，美國下半年若步入經濟衰退，今年底前聯儲局有機會減息一次，明年再減息。

萬和被要求轉境外生產 另邊廂，在環境供應鏈大重組之下，在深圳上市的內地熱水器生產商萬和電氣旗下業務亦受影響。公司董事長盧宇聰透露，有美國客戶要求公司在中國以外的地區，如越南和泰國等地設廠才願意繼續合作，並歸咎於近年美國和歐洲的保護主義急速抬頭所致。他又指，愈來愈多客戶要求內地企業將部分生產轉移到境外，因中美提高關稅，導致成本難以再降，令中企失去競爭優勢，該企決定把華南數座工廠外移到泰國等地，只為避開中美貿易摩擦相關的風險。

渣打大灣區營商景氣指數表現