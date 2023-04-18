憂通脹升溫 油價回吐

國際油價未能承接過去4周的強勢，紐約期油昨日跌穿每桶82美元，曾低見81.78美元；倫敦布蘭特期油亦反覆跌穿86美元，主因市場擔心油價近期急升，將令全球通脹更加頑固，損害經濟增長和對原油的需求。有石油工具交易商估計，布油短期內很難會衝破90美元。

另外，據報俄羅斯將於下月1日起，將石油出口關稅提高至每噸14.4美元，較3月時提高0.2美元。如加上石油輸出國組織及盟國（OPEC+）本月初意外地宣布減產，顯然谷高原油價格。荷蘭國際集團（ING）報告指出，對煉油公司而言，成本增、削毛利，對原油需求自然轉弱。

美柴油需求預期減2% 外媒指，柴油需求減少，也對原油價格構成壓力，這反映在歐洲柴油對原油期貨的溢價，近期跌至一年多以來最低水平。另外，標普全球的分析預測，今年美國的柴油需求或減少2%，若不計2020年「爆疫之年」，該減幅是自2016年以來最大。

柴油需求可視為經濟的風向標，因其很大程度與卡車運輸有關，在中美兩國佔柴油需求達六、七成。

據內地交通運輸部數字，截至本月9日的一星期，內地高速公路上行駛的卡車數量減少8%。另有分析師表示，除了消費模式從疫情期間的主力網上購物，變成現在主力外出度假和親身到店的消費體驗，削低柴油需求之外，美國科技公司大裁員，以及銀行業危機，亦預計令美國西岸柴油需求今年減少5%，相當於全球平均跌幅的逾兩倍。