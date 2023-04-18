道指早段穩 Google母企挫4%

市場觀望美國企業上季業績，暫時欠缺炒作主題。美股3大指數周一早段變化不大，道指曾升62點，報33,948點；標指升5點，報4,143點；以科技股為主的納指升28點，報12,151點。

華爾街除了繼續擔心企業盈利倒退外，對聯儲局政策失誤的恐慌亦不斷升溫。安聯首席經濟顧問埃利安指出，當前市場一面倒地認為聯儲局將會於下半年開始減息，與局方的前瞻指引及相關官員的說法有巨大的分歧，並形容這種狀況前所未見，亦反映出市場對中央銀行失去信心。他更擔心，聯儲局會因為「不肯認錯」，而在政治上被奪去決策自主權。

聯儲局理事沃勒上周曾表示，核心通脹仍然高企，或需要繼續加息。中金分析員張文朗認為，沃勒的言論反映了聯儲局「鷹」派的想法，即目前為止通脹回落速度仍不夠快，需要維持緊縮政策；假如這種說法為真，資產價格的調整將不可避免。

嘉信理財上季多賺14% 企業消息方面，此前受銀行業危機牽連的嘉信理財，發布了截至3月底止首季業績，期內收入按年升9.5%至51.16億美元，淨利息收入按年大增26.88%至27.7億美元，期內純利按年增長14.33%至16.03億美元。

客戶資產方面，雖然現金存款確實有所減少，按季跌509億美元至4,085億美元，但這只是由於客戶將手頭現金轉投至貨幣市場基金，相關資產按季增長789億美元。嘉信理財股價周一曾升0.63%。

另外，有傳三星打算放棄與Google的合作，改用微軟的Bing作為三星電子產品預設的搜尋引擎。據估算，三星與Google之間的合約價值30億美元，假如消息成真，Google的業務將遭受沉重打擊。Google母公司Alphabet的A類股份曾跌3.86%。