惠譽看淡華城投平台

內地貨幣政策持續穩增長之際，一些財力較弱地方政府面臨經濟衝擊的抵禦能力恐下降。

多地政府再融資風險高 國際信貸評級機構惠譽近日對11個中國地方政府融資平台（LGFVs，簡稱城投平台）採取負面評級行動，更揚言當中9個城投平台背後、負責提供支持的地方政府，包括天津、青島、莆田等的信用質素已見惡化，一旦信用發展有重大轉變，甚至可能採取進一步負面評級行動。

在地方政府中，天津、昆明和銀川已被惠譽最近確定為再融資風險高企。同時，除非採取糾正措施，或整體經濟形勢大幅改善，否則青島、莆田等地方政府支持LGFV的能力可能減弱。

自2020年以來，地方政府的收支差距不斷擴大，反映土地出讓收入大降的趨勢，惠譽亦預計2023年地方政府的收入將維持低迷，而且為支持經濟而採取持續財政措施所帶來的壓力愈來愈大。儘管整體內地經濟在疫情後復甦，但這將使地方當局訴諸更多債務融資，並增加去槓桿化難度，或會擠壓惠譽對這些地方政府信用狀況的內部評估空間。

另一個地方政府信用狀況所面臨的上升風險，是近年地方債券快速增長，但城投平台債務沒有相應下降。這對地方政府進行內部評估的空間將構成壓力，因惠譽的槓桿分析包括上述債券及債務。不過，由於地方債券大多擁有相對低的借貸成本和較長的期限，故對地方政府的資本結構較為有利，換言之，地方政府透過城投債繼續擴大相關債務規模的話，無論風險狀況和債務可持續性，都可能會進一步惡化。