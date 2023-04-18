人行減放水 幣策或暫緩放寬

中國首季經濟復甦明確向好，中國人民銀行周一通過中期借貸便利（MLF）淨投放200億元（人民幣‧下同）中長期資金，連續5個月超額續作MLF，惟淨投放量為2022年12月來低位。分析指，從人行首季例會的字眼中，估計下階段貨幣政策目標已有所修正，從加大力度轉變為精準有力。

人行昨日開展1,700億元MLF操作和200億元7天期公開市場逆回購操作，兩者中標利率均與此前持平，意味MLF利率已連續7個月按兵不動，與上周五發布的人行貨幣政策委員會首季例會內容一致。該行表明結構性貨幣政策工具要堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，業內專家紛紛認為，在滿足廣義流動性供需匹配的前提下，穩健政策基調中寬信用政策支持力度或回調。

面對內地息口向下，加上本土需求相對向好，投行法巴指，這推動離岸人民幣債券（點心債）的發行規模，於今年首季已達至約1,200億元的新高。隨着更多全球投資者遠離美元融資，人民幣債券市場將更受關注。

A股漲 交投9個月高 近期不少新興市場加入人民幣結算，法巴指，人民幣國際化步伐加快，但仍面對不少障礙，有部分需較長時間才能克服，如金融市場未成熟、資本帳存控制及中國在全球影響力仍有限等。

不過，法巴認為，亞洲股票投資者的中短期注意力可能出現轉向。國際銀行業壓力、美國聯儲局放緩加息在內的全球貨幣政策不確定性，加上內地經濟活動復甦不均衡，可能導致中國股市出現更多特定行業的驅動因素，包括大眾市場消費、半導體設備和綠色能源。

內地股市昨日繼續做好，滬綜指收升1.42%，滬深兩市主板成交合計增至1.12萬億元，創9個月單日最多，同時外資透過北向資金淨買入19.18億元A股。