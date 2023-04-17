股市估市：港股今月恐跌落19800

上周外圍數據表現參差，內地出口數據理想，但美國生產物價指數（PPI）數據較市場預期為低，投資者對經濟前景仍然「心大心細」。港股明顯反映有關情況，上周恒指高低波幅只有865點，全周僅升107點。

走勢上，恒指有機會本周出現突破，技術利好者，是指數上周可收於50天線之上，如可繼續企於該水平有兩天以上，後市可進一步看好。

過去幾年環球受疫情困擾，實體消費活動減少；隨着各國防疫措施撤銷，消費活動增加，對支付終端的需求亦會提高。百富環球的銷售對象主要為銀行，其產品由銀行再租或售予商戶。此類產品一般須符合嚴格的保安要求，同時會因應保安要求而更新，形成競爭門檻及持續需求。

該股自2月的高位反覆回落，至6.5元的平台區域，基於其目前中個位數的市盈率及逾5厘的息率，整固後可望重展升勢，短線上望7.5元，跌穿支持位6元止蝕。

艾德金融聯席董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）