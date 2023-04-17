宏觀剖析：內地復甦步伐影響全球

踏入4月，內地經濟復甦步伐有所放緩，市場似乎在等待進一步的信號。從追蹤的數據來看，內地房地產成交復甦力度自3月以來有所減弱，一方面是春節後成交量快速復甦或與之前的積壓需求有關，另一方面或許是樓價躑躅不前對買樓者心理產生了一些影響。

房屋汽車交投未算理想 上海二手樓於3月的掛牌量接近歷史新高，大量的供應亦限制了樓價回升。從歷史看，樓價和銷量存在直接關係。在貨幣政策溫和的刺激下，樓價有望逐步回升，從而刺激成交量上揚。

中國房地產的復甦力度對於判斷當地經濟，乃至全球經濟都非常重要。國際主流觀點依然認為，中國在2023年的復甦可能由服務業需求主導，而對於實體經濟（特別是大宗商品）的需求則可能有限。此處容易出現超出預期的變化，投資者需要密切留意。

另外，注意到2023年初至今的汽車需求一直比較委靡，燃油車需求下跌固然有其被新能源汽車替代的原因，但新能源車的需求亦差強人意。這或許與需求在前兩年的持續刺激後被透支有關，亦有可能是家庭收入預期下降所致。以往汽車和房屋消費之間息息相關，而且節奏相近，可以作為經濟復甦的先導指標。由此看來，這一輪經濟復甦可能尚未步入正軌。

留意3種情景預期變化 從大類資產來看，此處有3種可能出現的情景：第一種情景是經濟強勁復甦，房屋銷量、汽車銷量和消費服務需求在今年第二季快速回升。在這種情景下，股市或會在第二季做好，但通脹和樓價可能成為新憂慮，從而限制寬鬆政策的發揮空間，甚至可能出現逆周期調節。大宗商品或可受惠，但股市下半年或會承壓。

第二種情景是經濟溫和復甦，房屋銷量、汽車銷量和消費服務需求在第二季溫和回升。在這情景下，通脹和樓價壓力可能不會那麼快浮現，企業盈利溫和擴張，股市慢牛有望出現。

第三種情景是經濟復甦漸漸停止，總需求在低位徘徊。在這種情景下，政策力度或會進一步加大。屆時，投資者將需要考慮流動性相關風險。總括而言，第二種情景出現的機會較大。

睇好顛覆式創新主題 從行業來看，人工智能（AI）堪稱近期「夜空中最亮的星」，但可以適時尋找一些景氣度和估值尚在低位的周期品和消費品。ChatGPT所在的AI行業是近年來最激動人心的創新。從歷史看，顛覆式創新有以下幾個特點：第一，創新是偶發性的，無法作系統性預測。第二，創新會使人類的生產力發生非線性躍升，從而帶來更大的繁榮。第三，部分行業和企業將被永久顛覆。

從股票相關板塊的表現來看，可能很多投資者的體驗並不是很好，但較客觀地看，股票市場經常通過泡沫的形式來指明未來的方向，比如2001年的科網泡沫，其指示的產業方向比較正確。此外，當增長板塊處於上漲初期時，Beta比Alpha更重要，因為要在初期可區別出真正的行業領先公司難度較大。

投資者宜從幾個角度觀察泡沫是否已結束，包括產業增長或更新趨勢是否放緩、上漲趨勢是否已經嚴重擴散到產業外圍，以及流動性有關的趨勢是否發生變化。就此而言，當前還未是AI相關行業上漲的尾聲。

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