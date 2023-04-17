LP6兩房重見9字頭 將中反價沽

受惠於將藍隧道跨灣大橋通車，將軍澳部分私人住宅屋苑的樓價由低位回升。區內日出康城LP6兩房單位售價重上「9字頭」，為去年跌市後首見，單位約4年升值約11%。

愉景新城755萬獲承接 中原伍錦基表示，該項目1座低層C室，實用面積約516方呎，去年5月以1,150萬元放盤，累減150萬元，以900萬元成交，呎價約17,442元。

據悉，原業主於2019年3月以811萬元買入單位，持貨約4年帳面獲利89萬元，單位升值約11%。該盤本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價約17,299元。

該行李俊龍亦指，將軍澳中心3座高層C室，實用面積約684方呎，三房連套房間隔，最初開價1,230萬元放盤，吸引多於一組買家競價，最終反價至1,250萬元成交，呎價約18,275元。原業主於2014年以768萬元入市，持貨約9年帳面獲利482萬元，單位升值約62.8%。

此外，荃灣愉景新城也錄高價個案。美聯鍾家豪稱，屋苑7座低層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，開價760萬元，放盤約一個月微減5萬元，以755萬元成交，呎價約15,567元，為8個月以來項目兩房新高價。

荃灣月內錄55宗買賣 他指出，對上兩房做價高位於2022年7月錄得，單位為11座高層G室，當時以相同價錢成交，考慮到該單位屬高層戶兼設有靚裝修，上述最新成交可算是近年兩房高位。

據了解，剛易手單位原業主於2019年10月以約683萬元入市，持貨約3年半帳面獲利約72萬元，升值逾一成。荃灣區本月暫錄55宗買賣，較上月同期微跌約3%。