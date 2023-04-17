拍賣消息：銅鑼灣住宅每呎9282元開拍

同場亦推拍旺角長發大廈高層E室迷你戶，單位實用面積約217方呎，連租約開價200萬元，呎價約9,217元。單位曾於今年3月及本月推出拍賣，當時分別開價230萬元與210萬元，即最新累減約30萬元或約13%。資料顯示，該廈一個低層H室，實用面積約210方呎，今年以約250萬元易手，呎價約11,905元。