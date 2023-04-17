二手委靡：10大屋苑兩日僅3成交 周瀉72% 8個冇單開

新盤減價搶客，二手市場頓時失去焦點，導致交投萎縮。代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄3宗買賣，按周急瀉約72.7%，為9個月最少成交的周末，期內多達8個項目捧蛋。

中原指出，該批屋苑過去兩日交投量，僅高於去年七一假期周末所錄的一宗成交。期間鰂魚涌太古城錄兩宗買賣，已是成交最活躍屋苑，該行莊劍嵐表示，該盤景天閣中層A室，實用面積約592方呎，兩房間隔，放盤不足兩個月減價55萬元，以1,195萬元易手，呎價約20,186元。

至於天水圍嘉湖山莊兩日錄一宗成交。中原伍耀祖稱，屋苑景湖居4座高層F室兩房戶，實用面積約442方呎，以500萬元沽出，呎價約11,312元。

黃埔事故單位傳賣300萬 此外，紅磡黃埔花園事故單位僅以「3球」易手，較市價大幅折讓六成。消息指出，單位為屋苑5期7座中層A室兩房戶，實用面積約503方呎，登記成交價僅300萬元，呎價約5,964元。同類型單位市價約750萬元，上址曾發生事故，放盤價只有約400萬元，原業主終減價轉售予朋友。

何文田皓畋再錄蝕讓買賣。消息稱，屋苑2座低層G室，實用面積約676方呎，以1,285萬元易手，呎價約19,009元。據悉，原業主於2017年8月購入單位，現轉售帳面虧損約277萬元。