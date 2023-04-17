新盤交投縮 半月570刁勁減五成

瑜一1C期沽165伙 套逾29億封王 新盤推售步伐因4月上半月的長假期影響而減慢，本月截至昨日市場暫錄逾570宗一手成交，較上月同期約1,160宗，明顯減少超過五成。期內銷情主要來自九龍區新盤，包括由華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期沽出165伙，成交總額逾29億元，為本月最吸金樓盤。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月新盤開局相當理想，短短數天已速錄逾300宗成交，其後適逢復活節長假期，不少市民外遊，令新盤市場暫時停頓，假期之後購買力才恢復。緊接新盤市場焦點將落入由剛性需求為主的新界樓盤，而九龍區亦有項目部署推出，但預計全月成交仍會較3月逾2,000宗有所回落。

兩房呎售3.51萬創紀錄 事實上，本月初新盤銷售氣氛理想，上述何文田站鐵路上蓋項目瑜一第1C期，於月初第一次推出銷售，首日已沽出154伙，其後錄兩宗未有進展的交易個案。該盤本月銷情持續，包括在過去的周六連沽兩伙特色戶，其中第5B座28樓B室連天台單位，實用面積461方呎，天台面積368方呎，成交價1,620.25萬元，呎價約35,146元，為該期數兩房呎價新高。

事實上，復活節長假後新盤銷情已重返正軌，過去周六、日市場錄逾90宗新盤成交，較對上一周4天長假期的逾60宗還要多。

同系紅磡必嘉坊‧迎匯兩日亦沽7伙，包括昨日易手的7樓K室一房戶，實用面積374方呎，售價767.43萬元，呎價約20,520元。連同啟德THE HENLEY系列等，恒基物業代理營業（一）部旗下樓盤本月累售63伙，成交額逾3.6億元。