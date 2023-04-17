簡訊一覽
●A股「股王」貴州茅台公布，經初步核算，今年首季總收入約391.6億元（人民幣‧下同），按年增長約18%；股東應佔溢利約205.2億元，按年增長約19%。
●康希諾生物(06185)開發的二價新型冠狀病毒mRNA（信使核糖核酸）疫苗，已獲得國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批件。
●美國藥廠默克宣布，以每股200美元現金收購生物科技術公司Prometheus Biosciences，較後者上周五收市有75.42%溢價，總作價約108億美元，預計於今年第三季完成交易。
●據報日本電子遊戲巨頭世嘉颯美控股（Sega Sammy）正與熱門手機遊戲《憤怒鳥》（Angry Birds）開發商、芬蘭遊戲公司Rivio Entertainment洽談收購事宜，交易的潛在估值為10億美元，有望在未來一周內敲定。
●視像會議軟件公司Zoom宣布，將收購工作通訊平台Workvivo，惟未提供收購交易的具體財務細節，僅表示該交易預計在2024年第一季完成。
●美聯工商舖資料研究部指出，今年首季本港商舖市場共錄279宗註冊成交，按季漲約9.8%，註冊金額為51.66億元，同期飆升約45%。而3月舖位註冊宗數則有101宗，按月增約7.4%，涉額共約20.20億元，升幅約6.2%。
●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑H座高層1室套三房戶，實用面積約650方呎，獲區內首置客垂青，最終獲減價22萬元，於未補價第二市場以438萬元購入，呎價約6,738元。原業主持貨約22年帳賺約342萬元。
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