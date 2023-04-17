●美國藥廠默克宣布，以每股200美元現金收購生物科技術公司Prometheus Biosciences，較後者上周五收市有75.42%溢價，總作價約108億美元，預計於今年第三季完成交易。

●據報日本電子遊戲巨頭世嘉颯美控股（Sega Sammy）正與熱門手機遊戲《憤怒鳥》（Angry Birds）開發商、芬蘭遊戲公司Rivio Entertainment洽談收購事宜，交易的潛在估值為10億美元，有望在未來一周內敲定。