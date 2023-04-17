向世界錢進：加國面臨「赤」的衝擊

食品價格續高企 退稅補貼紓民困 加拿大政府新一份聯邦財政預算案着力投入更多資源在醫療保健、低碳經濟發展，以及幫助低收入加拿大人應對生活成本上漲。其中，合資格家庭可獲一次性最多約2,700港元的食品雜貨退稅補貼，成為預算案的焦點。

儘管加國的通脹在利率上升環境下呈現放緩迹象，但大部分食品的價格繼續居高不下。政府為了紓解民眾面對物價高企的壓力，計劃斥資25億加元（約145億港元），為中低收入人士提供一次性的食品雜貨退稅補貼。合資格的家庭可獲最多467加元（約2,719港元）的退稅補貼，單身沒有子女人士可獲最多234加元（約1,362港元），長者則有225加元（約1,310港元）。

據報政府不會監督這筆退稅補貼如何花費，也不會要求這筆錢專門用於食品雜貨。然而，加拿大人何時才能收到這筆補貼，還要取決於預算案獲國會通過的速度，畢竟反對黨認為預算案大撒金錢是對加國通脹火上澆油。

推動低碳經濟創就業 大撒金錢的措施還包括政府計劃提高學生津貼計劃金額、擴大牙科保健服務至更多家庭，藉以降低民眾負擔。此外，政府將為潔淨電力投資提供15%的可退稅優惠，為投資潔淨科技製造提供30%可退稅優惠，推動低碳經濟發展之餘，亦為加拿大人創造新工作機會。

另一方面，政府計劃針對富人提高稅率、對金融機構收到的股息徵稅，並會削減政府開支，以遏制不斷增加的赤字。

預算案預期，2022至23年度預算赤字為430億加元（約2,503億港元），2023至24年度的預算赤字則為401億加元（約2,334億港元），分別較加國政府去年秋季預估的364億加元（約2,119億港元）和306億加元（約1,781億港元）高。

雖然預算赤字大幅提高，但政府稱加拿大將保持在七大工業國集團（G7）中最低的赤字和最低的淨債務與國內生產總值（GDP）比率。

2月通脹降至逾一年低 加拿大2月消費物價指數（CPI）按年升5.2%，不僅低於1月的5.9%增幅，亦是13個月以來最低升幅。按月計，CPI升0.4%。撇除食品與能源後，2月核心CPI按年升4.8%，略低於1月的4.9%增幅。其中，雜貨價格升幅仍達10.6%，1月則為11.4%。

加拿大央行在4月12日的議息會議上，如市場預期在通脹數據升幅放緩下，繼續暫緩加息計劃，維持利率在4.5厘不變；通脹升幅預期在今年中迅速降至約3%，明年底前回到2%的目標。惟要注意，央行憂慮通脹預期正在緩慢下降，通脹可能較難回落至2%的理想水平。

為對抗通脹，加拿大央行由去年3月至今年1月接連加息，期間合共加息4.25厘，而CPI於去年6月觸及8.1%的1983年以來高位後逐步回落。

去年人口增長破紀錄 加拿大統計局在3月時公布，該國2022年人口增長約105萬人，錄得有紀錄以來最大升幅，也是首次在一年之內增加百萬人口。

截至今年1月1日，加國總人口增至約3,956萬人，按年上升2.7%，增長率創1957年的3.3%以來新高，當年主要受第二次世界大戰後的嬰兒潮，以及匈牙利革命後的難民流動所影響。

年吸50萬人填補職缺 在目前全球人口增長放緩大環境下，加國成為七大工業國集團（G7）人口增長率最快的國家，並躋身全球人口增長前20位國家。

報告顯示，今次人口增長與外來移民高度相關。由於加拿大政府積極吸引外來人口移居當地以緩解勞動力短缺情況，去年幾乎所有的增長人口都來自外來移民。在2022年，有約43.7萬名移民來到加拿大，在當地獲得工作或學生簽證的非永久居民亦增加約60.8萬人，人數均創下有紀錄以來最多。當局統計人口增長時，新生兒、獲得永久居留權的移民以及非永久居民都會計算在內。

加拿大在去年底表示，計劃每年接收50萬名移民直至2025年，以彌補人口老化帶來的職位空缺。

需求增 出租物業短缺 雖然加拿大人對移民普遍持有正面看法，但同時憂慮移民潮或會對當地住房、基礎設施、交通運輸、服務等領域帶來挑戰。

以住屋需求為例，加拿大皇家銀行報告顯示，如果加拿大出租物業供應量未能適時顯著增加，當地出租物業短缺的情況或會在4年內翻兩番，到2026年出現超過12萬個單位短缺，這將導致樓市陷入更嚴重的失衡狀態，租金的升勢更難遏止。

該報告指，加國去年建成的出租物業供應增長了2.4%。其中，位於艾伯塔省的卡爾加里（Calgary）增幅最大，達7.4%，其次是增長5.5%的加拿大首都渥太華，而多倫多和蒙特利爾的增幅最小，分別為2.1%和1.4%。儘管如此，目前加拿大的出租物業缺口仍達2.5萬至3萬間。

分析認為，多倫多和蒙特利爾是加拿大人口最多的兩個城市，但它們的出租物業量增長最慢，原因之一是移民數目持續高企使當地住屋需求熾熱。隨着加國政府的年度移民目標持續增長，意味住屋需求不大可能會減弱。

再者，負擔能力是導致租樓需求升溫的另一原因。近年愈來愈多加拿大年輕人選擇獨自生活，收入較少的分支家庭傾向「租住先」，支撐租賃市場。

空置率1.9% 21載新低 報告建議，加國從現在到2026年，需要總計建成33.2萬個新單位，以減輕樓市供求失衡的情況並達到空置率3%的目標。與去年建成的7萬個單位相比，這將代表每年增長20%。增加供應以外，政府還應採取改造商業建築、在現有房屋中增加出租套房等方法，以幫助緩解壓力。

加拿大在2020年和2021年的空置率均為3.4%，並在去年降至1.9%，創下21年來新低。