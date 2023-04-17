英皇資本集團迎來業務變革

早在1993年成立的英皇資本集團，至今已發展成為一站式的金融平台，集團企業融資首席營運總監王崇珀（Patrick）及財富管理方案執行總監潘康海（Jack）異口同聲表示，「改名可以更有效地凸顯集團現時所提供的全方位金融產品服務，改變外界以『提供經紀交易服務』為主要業務的印象」。

升級交易系統即將登場 Jack強調，現時集團持有由香港證監會發出的1號（證券交易）、2號（期貨合約交易）、4號（就證券提供意見）、5號（就期貨合約提供意見）、6號（就機構融資提供意見）及9號牌（提供資產管理），提供全面的業務範疇，而未來重點發展項目之一，就是透過今年即將推出的全新手機應用程式（App）升級交易系統，利用金融科技將高端財富管理產品及服務引進大眾市場，同時繼續為一眾高增值、對財富管理有需求的客戶提供優質服務。

他透露，即將推出的全新手機App由專業的金融人士及自家的技術團隊開發，集團銳意引進不同基金、債券、結構性產品及保險產品的同時，亦會照顧客戶所需所想，所以將引入智能風險管控及人工智能（AI）選股等功能，結合集團團隊上下多年投資顧問背景出身的強大支援，力求為不同類型用家度身制訂最適切的投資建議及方案。

一個帳戶管理投資組合 他續稱：「了解到今時今日不少客戶，尤其是年輕人的投資目標，是冀以簡單易用的投資工具去更好管理風險和賺錢」，他指新的手機程式會與一些本地科研公司合作，以AI技術，利用大數據分析客戶的投資習慣，做到智慧平倉、24小時睇盤、自動止蝕等功能，進一步提升交易體驗並降低投資風險。

不僅如此，客戶只須一機在手，透過一個登入帳戶，便可一次過處理旗下帳戶的所有投資組合，包括股票、債券、期貨等，對一般散戶、投資移民客戶及專業投資者等絕對是喜訊；程式還會透過中央系統反映過往客戶的投資表現，亦即綜合其股票（包括現貨）、基金、期貨、期權等結構性產品持倉，從而比較不同月份的回報表現，讓客戶一目了然，有助客戶進行投資決定。集團亦會研究未來在合乎政府監管規範下參與虛擬資產市場業務的可行性。

另邊廂，說起集團另一業務支柱—企業融資近年概況，Patrick指出，由疫情期間以至現時的復常階段都有「兩手部署」，先是因應早幾年本港的新股（IPO）及集資數量減少，調整策略，以提供財務顧問服務為主，包括協助停牌的上市公司復牌、要約收購，甚至是有一些上市公司收到監管機構提問但不懂回覆時，也會特意聘用團隊提供協助等情況。

故此，英皇資本集團的企業融資業務將強化其職能，特別是在企業的商業周期早段就為他們穿針引線，尋找合適的商業夥伴及投資者，繼而再在上市階段擔任保薦人、整體協調人（OC）及承銷商的角色，並在新設的特專科技公司機制尋找合適項目參與。

Patrick又提到，集團團隊一直以來都着重交叉銷售（Cross Selling），疊加本身具備各類牌照，所以由企業融資以至證券交易的一整條金融產業鏈，可互相拉動產生協同效應，「例如當企業融資部門接觸到某位客戶，除了會爭取企業融資相關生意，亦會『多行一步』，推介給其他部門，向其提供證券服務、財務顧問、股份發行，甚或個人按揭貸款」，以建立口碑令行銷無往不利。

與時並進 研ESG財管產品 此外，在財富管理產品方面，財富管理方案環球投資策略總監李振基（Keith）表示，鑑於目前市場對環境、社會和管治（ESG）產品需求殷切，他們近年重點研究及挑選相關產品，再配合客戶的投資決定，同時積極推進不同類型的債券及結構性產品，「確保客戶了解每項產品的風險因素及收益條件」，提升回報，為實現財富增值保值雙線並行。

同時，他們在擴闊投資範圍的基礎上，亦會根據客戶的理財需要及風險承擔能力，進行深入分析及精心挑選最合適及最具效益的理財產品，為客戶建議完善的投資組合，涵蓋人生不同階段的規劃。