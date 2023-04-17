筆克遠東：中港生意回復80% 疫後現人才荒

一早部署發展Web3 他解釋，展覽一般需要半年時間籌劃，包括預訂場地、招攬參展商等，而香港已於去年11月陸續重新通關，內地於今年才重啟，因此香港在時間上有優勢，但內地復甦速度亦快，近期已有不少展覽重新排期。

被問到疫情後的挑戰，謝松發指出，不少人才在疫情期間轉行，特別是不少供應商在疫情期間倒閉、疫情改變工作模式，業界面對人手短缺問題，惟強調各行各業均面對有關問題，非公司及業界獨有。同時坦言，「無人手是做不到生意」，即使中東、東南亞、美國等市場比中港兩地更早重新開放，復常已有約一年時間，但當地人才仍然不足，故公司一直有招聘員工及加強培訓，以彌補空缺。

疫情期間帶挈網上展覽，他指出，全球出行不再受限，網上展覽對客戶而言已沒有迫切性，但不少客戶仍希望保留網上版，為展覽客群提供更多彈性。他又認為，時下年輕人已習慣透過社交媒體、遊戲形式等獲取資訊，Web3（第三代互聯網）是未來大趨勢，因此公司早年已開始部署，直言「等年輕人成為消費者先計劃就太遲」。

運用AI了解消費模式 他提到，公司已應用人工智能（AI）、大數據等科技在展覽上。舉例指，展覽場內設有鏡頭，能收集入場人士的路線、在展商的駐足時間等，從而了解消費者喜好及消費模式，在設計展覽路線或主題能更針對性定出方案，提升工作效益。