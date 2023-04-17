富邦私貸勝預期 料零售業務豐收

富邦銀行（香港）執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，貸款需求的勢頭仍不俗，過去3個月整體信貸增長進展良好，私人貸款甚至好過預算目標，形容今年零售銀行部門迎來「豐收的一年」。

葉嘉敏表示，過去幾個月私人貸款表現理想，主要是內部撥出更多資源，市場推廣有助公司去年吸納一批新客，加上公司有議價能力，估計私人貸款6月已「做到年尾條數」。至於富邦「先享錢」信用卡商戶貸款（Merchant Receivables Financing，MRF）利潤空間相對稅務貸款更好，估計今年消費金融（Consumer Finance）信貸增長達到雙位數。

存款利率難再大幅調高 她坦言，市場往來及儲蓄存款（CASA）比率整體下跌，畢竟定期存款利率高企，該行期望透過網上理財等工具把成本降低。她又說，配合集團新推出的手機應用程式，未來仍會投放資源吸收存款，惟預料整體存款利率不會再大幅走高，事關公司也要審視存款資金的出路。

她謂，定期存款產品讓公司每月吸納過千新客，有利於公司向這些客戶交叉銷售，今年將繼續開拓新服務據點。過去兩年除了開設太古城分行，亦在荃灣等地開設中小企銀行服務中心，期望未來會透過一般分行及中小企銀行服務中心結合的形式開拓據點，讓支援客戶工作做的更好。

富邦上月14日正式推出特別為城中高淨值客戶而設的富邦Visa Infinite卡（下稱VI卡），只供受邀請客戶申請，葉表示，目前邀請了近百位客戶，並發行幾十張信用卡，本月下旬將加快邀請速度，目標今年發行2,000張卡。

新跨境高端客年內飆升 葉氏說，全面理財平均總值達100萬港元或以上之客戶均可獲邀申請VI卡，又透露過去一個月VI卡用戶平均消費額接近6位數，比起白金卡提升了好幾倍，暫以本地消費居多，未來將推出更多優惠回饋客戶。

該行年初至今跨境新高端客戶數量已經是疫情過去兩、三年之總和，預期會吸納更多新客。作為一家台資背景銀行，台灣客佔比最高，佔跨境新客約八成，期望未來進一步提升內地客佔比，但就未有為此特別設下目標。