加密幣難抗風險 基金戒心高

以太坊完成「Shapella上海升級」後，幣圈出現輪動行情，以太幣繼上周五爆升約10%後，周日仍於每枚2,100美元的近兩年高位附近整固，比特幣亦大致企穩在3萬美元以上。不過，為機構投資者提供諮詢服務的Tallbacken Capital Advisors認為，經歷過去年的暴跌後，基金對加密貨幣的戒心比以往高。

私人投資幣圈初創減80% Tallbacken認為，基金開始認真看待並布局加密資產的門檻並非一成不變，之前比特幣從近7萬美元暴瀉至兩萬美元以下，不能發揮對抗通脹的作用，也不見得能分散投資組合的風險，很影響機構投資部署加密貨幣的意欲。市場數據供應商Kaiko的研究部主管Clara Medalie亦指，加密貨幣的沽壓也許消散在即，可是要留意比特幣近期抽升也與其流動性偏低有關。

事實上，外界對幣圈的觀望情緒依然強烈，據報上季全球加密貨幣初創公司獲得的私人投資額僅得24億美元，比去年同期破紀錄的123億美元，大跌近80%。惟花旗曾估算，2030年前，世上將有最多5萬億美元的資金過渡至央行數碼貨幣（CBDC）和穩定幣，另有5萬億美元的傳統金融資產被「代幣化」（Tokenization），繼而推動區塊鏈技術的普及。

就本港積極發展Web3（第三代互聯網），虛擬資產服務公司HashKey Group的董事長肖風表示，代幣化必然是Web3的應用，而「任何不用代幣化的方法來構建Web3的商業活動都不能稱為Web3」，Web3同時建基於價值互聯網、區塊鏈、數碼錢包和智能合約網絡。

肖指出，Web3將應用「三代幣模型」，包括非同質化代幣（NFT）、功能型代幣（Utility Token）及證券型代幣（Security Token），建構成Web3的經濟模型，能解決技術、性能、激勵及合規問題。

以太幣近年走勢