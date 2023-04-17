美銀行或收緊放貸降加息需要

美股新一季業績期來臨，上周五率先放榜的華爾街大銀行似乎未受經濟轉弱及倒閉危機衝擊。曾擔任聯儲局主席、現為美國財長的耶倫表示，美國銀行業可能因先前的危機，進一步收緊放貸標準，令聯儲局失去繼續加息的理由。

研加強金融機構監管 耶倫指，為遏止上月硅谷銀行倒閉後可能造成的系統風險，政府已採取相應行動，目前中小型銀行存款外流情況已趨穩定。惟在此情景下，銀行仍會在經營方面變得更謹慎，對放貸條件料進一步收緊，令經濟受壓，繼而產生與聯儲局加息一樣的效果。

另邊廂，美國證交會（SEC）打算於向一眾對沖基金及其他金融機構施加更嚴格的監管審查，或意味着金融條件進一步收緊。SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）接受外媒訪問時表示，遏制對沖基金及其他非銀行金融機構的風險「比以往任何時候都更重要」。

他表示，SEC作為資本市場的監管機構，會積極與市場溝通，確認金融系統是否存在風險，還可以要求機構披露更多市場投機活動的資訊。

雖然金融流動性緊縮正在進行中，但耶倫仍對經濟前景感到樂觀，稱隨着經濟降溫及通脹放緩，衰退是可以避免。在此之前，她曾公開反駁國際貨幣基金組織（IMF）下調全球經濟增長預測的做法，直言不應過度消極，又指整體經濟前景還算不錯。

相比起對經濟前景的看法分歧，市場幾乎一致認為美國企業盈利將會倒退，為剛揭開帷幕的業績期蒙上陰霾。

美企盈利本季恐再跌 加拿大皇家銀行財富管理指出，反映美股整體表現的標指已進入「盈利衰退」階段。市場目前估算，今年首季標指成分股的每股盈利將連續3季按季倒退，按年增幅亦會連續兩季下滑。該行認為，若情況進一步惡化，企業盈利或會在第二季才真正觸底。

承接上周五多家大型銀行公布業績，高盛、美國銀行將在本周二放榜，之後還有串流影視平台Netflix、電動車公司特斯拉（Tesla）、台積電、寶潔（P&G）等焦點企業。數據方面，美國、歐元區於周五公布的標普採購經理人指數（PMI）可為經濟前景提供更多啟示。

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