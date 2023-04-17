內地谷碳中和 利好新奧泛能業務

綜合能源或「泛能」業務，其實是為天然氣客戶提供燃氣以外的服務，如蒸氣、製冷及發電等。新奧回覆本報查詢時表示，溢利增長遠遜收入增長，主要因為去年全球能源價格飆升，推高天然氣採購價格，泛能業務中的燃氣蒸汽鍋爐等業務利潤增長不同步。

擬推多元化產品組合 新奧續指，「碳達峰」及「碳中和」政策落地將推動企業不停設法減低碳排放，可驅動泛能業務需求，正準備推出多元化的產品組合加速發展，以熱力和電力為主力，泛能業務2023年收入增長目標為40%以上，城市燃氣及泛能項目今年擴張指引為50個以上。

花旗中國股票策略師劉顯達認為，新奧去年泛能業務的表現對未來參考意義不大，以國家對燃氣銷售和接駁工程的回報率設限，燃氣公司不得不另謀出路，泛能尚有很大的發展空間。燃氣股也是受惠經濟復甦的板塊，況且國際油價對比去年同期已顯著回落，相關企業亦報稱今年首兩個月業績好轉。

核心盈利料增逾10% 新奧指引今年燃氣零售量增長加速至10%，每立方米售氣毛利回升約4.16%至0.5元人民幣，核心盈利增長10%以上，去年為11.32%。

不過，劉顯達較看好新奧能源在上海上市的母公司新奧股份，理由是後者還涉足上游能源開發，而且主席持股量逾70%，高過新奧能源僅約32%。