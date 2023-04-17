人行：減干預匯市 轉由市場決定

美國過去多次批評中國在匯率管理方面缺乏透明度，中國人民銀行行長易綱表示，中國近年已大致停止對外匯的常規干預，未來或可透過逐步減少入市的額度及頻次，逐步取消貨幣干預。惟強調他「沒有宣布」不再進行干預人民幣，當局仍然「保留」干預的權利。

人幣自由兌換未有期 易綱日前於華盛頓彼得森國際經濟研究所（PIIE）發表演講時稱，當局過去一段時間維持匯率穩定，但長此下去「市場總有一天會打敗央行」。他又說，合適的貨幣政策「息率是關鍵」，宜讓匯率由市場決定，央行的干預愈少愈好，又謂須讓更多市場力量推動人民幣走勢。

至於人民幣何時可自由兌換，易綱以「沒有具體日期」作回應，但稱讓家庭及企業外匯兌換更方便乃政策方向。他又謂，內地透過匯率及貨幣政策，把通脹穩定地維持在2%左右。

談及歐美銀行危機影響環球央行加息決定，易綱認為，在「正常」情況下，央行可以將貨幣政策及金融體系政策分開處理，前者純粹是為了對抗通脹，但當出現系統性風險、危及國家金融穩定時，央行則不能把兩者完全分開。

出口商對前景保守 另外，外媒引述出席廣州舉行的中國進出口商品交易會（又稱廣交會）部分出口商指，全球經濟疲軟打擊業務表現，公司繼而凍結投資及裁員。聖誕燈飾生產商台州航傑燈飾的代表稱，年初至今訂單按年跌約30%，直言今年是最困難的一年，烏克蘭戰爭推高電力成本，進一步減少市場對該企燈飾需求。至於寧波一位剃鬚刀生產商代表指，該企已經裁員，若訂單情況沒有改善，未來幾個月將需要降低價格。

易綱