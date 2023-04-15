宏觀剖析：美股長線樂觀 生成式AI看俏

雖然美股近期持續波動，但沒有影響其未來的投資價值，無論從基本面與技術面來看，都是看好美股走勢，尤其是增長股，以生成式人工智能（AI）應用與發展為例，預料未來10年將會有10倍以上的爆炸式增長。

從經濟基本面看，近期美國公布的就業數據開始出現放緩，可預期加息有機會進入尾聲；至於技術層面來看，美股3大指數從去年開始，在每次調整過後，都有新一波向上逐步升高的勢頭，呈上升趨勢。

加息近尾聲 利增長股 雖然全球經濟放緩及有衰退風險的不確定因素存在，但也不能對美股看得太淡，因接下來有機會出現長期向上的牛市，尤其是加息周期已接近尾聲，對增長股都是利好。不過，投資者要注意，現在雖然是布局美股的時機，但建議謹慎部署，因近期仍會持續震盪，大型股將會優於中小型個股的表現。

科技產業發展持續看好，其中AI聊天機械人ChatGPT的面世及預視未來對此的需求急增，未來10年可能會對各行各業帶來重大變化，故將帶動半導體需求，尤其是美國AI巨企。ChatGPT概念股具有長線增長潛力，未來10年將有快速爆發期，有利於全球各產業的生成式AI概念股，建議投資者重點關注。

在全球企業的轉型需求下，預料AI市場規模在未來幾年將以每年近兩成的速度增長，將以軟件為主，而相關網絡安全等IT服務需求將順勢增長，不妨透過相關基金，分批捕捉未來的升勢。

可留意歐洲奢侈品企 另外，在投資布局上，也可留意歐洲奢侈品企業，隨着內地經濟回暖，歐洲奢侈品股將可大幅受惠。據了解，現時不少奢侈品牌也會發展網上營銷，讓奢侈品產業不僅拓展原有的產業版圖，也可適度把營銷策略分散，經過之前疫情的封國封城，及可能遇到的地緣政治風險或突發事件，網上營銷確實可以抵禦部分的傳統實體銷售風險。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊