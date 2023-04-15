新盤出擊：天瀧獲200查詢 半數內地客

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，樓盤價錢會參考啟德及臨海物業，並將以市價推售，由於高端物業供應有限，故對銷情樂觀。該部門副總經理李菲茹稱，項目逾七成單位可用八達通或手機應用程式操控電梯，使電梯直達所屬的私人電梯大堂，私隱度高。

發展商昨開放兩個示範戶予傳媒預覽。其中，連家具無改動示範單位參照1座28樓A室搭建，實用面積1,428方呎，採四房雙套間隔，設私人電梯大堂。客飯廳長近7米，闊逾4米，並以卡其色作主調，而廚房設工作間連洗手間。單位配備消毒天花燈、衣物護理機及化妝品雪櫃等。

ST. GEORGE'S沽兩伙 單位客飯廳連接開放式廚房，附有各類家電，並設廚櫃以提供儲物空間。兩間睡房分布客飯廳左右兩側，主人睡房設玻璃大窗，以吸納自然光。浴室採用趟門，提供鏡櫃及層架等以擺放盥洗及衞生用品。

單位包括該層A室及B室，其中，A室實用面積2,141方呎，四房雙套間隔，連一個車位以逾1.21億元成交 ，呎價約56,833元，售價及呎價均打破項目標準戶紀錄。另外，信和等4大發展商合作的西南九龍維港滙II以5,220萬元售出第1座12樓A室四房戶，按實用面積1,536方呎計，呎價約33,984元。

廚房設工作間連洗手間，家電齊備。 University Hill兩房無改動示範戶實用面積406方呎。