新盤出擊：天瀧獲200查詢 半數內地客
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，樓盤價錢會參考啟德及臨海物業，並將以市價推售，由於高端物業供應有限，故對銷情樂觀。該部門副總經理李菲茹稱，項目逾七成單位可用八達通或手機應用程式操控電梯，使電梯直達所屬的私人電梯大堂，私隱度高。
發展商昨開放兩個示範戶予傳媒預覽。其中，連家具無改動示範單位參照1座28樓A室搭建，實用面積1,428方呎，採四房雙套間隔，設私人電梯大堂。客飯廳長近7米，闊逾4米，並以卡其色作主調，而廚房設工作間連洗手間。單位配備消毒天花燈、衣物護理機及化妝品雪櫃等。
嘉峯匯洋房1.3億成交
同區由嘉華國際(00173)發展的嘉峯匯透過招標以逾1.32億元沽花園洋房3號連3個車位，實用面積3,183方呎，設有私人電梯，呎價41,500元。
University Hill示範戶曝光
新界樓盤密鑼緊鼓籌備銷售工作。新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill，昨日開放一個兩房無改動示範戶予傳媒預覽，單位以漾景閣第2座9樓B5室為藍本搭建，實用面積406方呎。
ST. GEORGE'S沽兩伙
單位客飯廳連接開放式廚房，附有各類家電，並設廚櫃以提供儲物空間。兩間睡房分布客飯廳左右兩側，主人睡房設玻璃大窗，以吸納自然光。浴室採用趟門，提供鏡櫃及層架等以擺放盥洗及衞生用品。
豪宅新盤成交湧現，昨錄至少4宗5,000萬元以上大額成交，共涉逾4億元。信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，以逾2.168億元沽出1座21樓兩伙。市場估計由同一組大手買家購入。
單位包括該層A室及B室，其中，A室實用面積2,141方呎，四房雙套間隔，連一個車位以逾1.21億元成交 ，呎價約56,833元，售價及呎價均打破項目標準戶紀錄。另外，信和等4大發展商合作的西南九龍維港滙II以5,220萬元售出第1座12樓A室四房戶，按實用面積1,536方呎計，呎價約33,984元。
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