太古城「新界價」 兩房呎售萬元

藍籌盤半月70刁挫41% 七成賣平一截 近期二手樓價升勢乏力，10大屋苑4月上半月的平均實用呎價，有7個錄得按月回落，其中，鰂魚涌太古城跌幅逾8%最大，該盤剛有兩房單位以「天水圍價」易手，做價僅618.8萬元，呎價險守一萬元有機會為約10年的低位。而該批項目本月暫錄約70宗買賣，按月跌約41.2%，屬去年11月後新低。

平均呎價插逾8%最傷 綜合市場資料，3月上半月10大二手屋苑平均實用呎價，較2月同期全數向上，但踏入4月同期，大部分項目樓價回落，跌幅約0.3至8.4%。同時，期內有多達9個項目交投量按月減少，減幅約21.4至逾66%，當中，7個成交量不足10宗。

太古城平均實用呎價由上月同期約18,407元，下跌至最新約16,852元，主因是錄得超低價成交。不過，該盤是本月唯一交投上升的屋苑，暫錄約11宗，按月多約3宗，升幅約37.5%。

美聯錢敏義透露，項目鄱陽閣低層單位，實用面積約583方呎，原業主近期叫價約630萬元放售，買賣雙方議價後獲外區客購入，呎價約10,614元。

她續稱，由於該單位屬極低層，故成交金額較低。原業主早於1977年以約15.55萬元購入，是次轉手帳面升值約38.8倍。據了解，上址屬大廈大堂再低一層的單位，一向鮮有成交，由於景觀較遜色，故做價比一般單位較低才有承接。

東堤灣畔淪銀主盤 此外，東涌映灣園本月平均實用呎價按月跌約7.7%至約10,630元，跌幅次高。本月則只錄約3宗成交，屬交投最少。將軍澳二手市況亦放緩，區內指標項目新都城4月只錄約4宗買賣，較上月錄約12宗大幅回落約66.7%，跌幅為眾屋苑最大。

另方面，市場消息透露，有內地背景的投資者曾於2009至2011年期間，於東涌購入至少7個單位，包括映灣園及水藍‧天岸等大型屋苑，但部分近日已淪為銀主盤被放售。其中，東堤灣畔9座中層戶，實用面積約561方呎，開價約700萬元，呎價約12,478元。

至於，反映主要屋苑樓價走勢的中原城市領先指數報168.4點，按周回升約0.08%。分區指數中，僅新界東跌約1.15%至180.46點。

10大屋苑4月上半月表現