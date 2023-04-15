簡訊一覽
●思摩爾國際(06969)公布，今年首季經調整淨利潤3.05億元（人民幣‧下同），按年跌44.77%。季內收入按年升11.88%至25.27億元，但稅前利潤3.19億元，跌49.25%，主要由於首季內地市場的收入按年跌約97.7%；即使海外市場收入按年增長約58.2%，來自海外市場的利潤增長仍不足以抵銷內地市場的利潤減少，以及銷售、管理、研發、其他收入與費用及其他利得與損失等。
●招金礦業(01818)公布，今年第一季盈利錄9,869.72萬元（人民幣‧下同），按年增17.11%；收入亦升2.45%至17.38億元。
●聯交所股權披露資料顯示，日本軟銀集團於4月6日出售5,000萬股商湯(00020)股份，每股平均價2.7713元，套現約1.38億元，持股比例由14.14%跌至13.95%。
●周大福(01929)公布，截至今年3月底止第四財季，內地零售值按年增9.6%，香港、澳門及其他市場則升71.2%；惟內地同店銷售仍跌5.6%，港澳同店銷售增96.5%，其中香港增1.54倍，澳門則升26%。集團於季內在內地淨開設248個零售點，在港淨關店兩間，3月底共有7,404個周大福珠寶零售點及251個其他品牌的零售點。
●信義能源(03868)建議每10股供一股，供股價2.19元，比周五收市價折讓9.9%，所得淨額或涉約16.27億元，用途包括為銀行借款進行再融資及一般營運資金。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：