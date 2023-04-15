恒汽融資傳反應冷淡 生產已癱瘓

恒大地產擬延期付債息

報道指，恒汽生產實際上已癱瘓，現時大部分潛在投資者較注視其手持的汽車製造許可證。鑑於新能源汽車滲透率已見提升，內地政府或限制新企業進場，故恒汽手中的造車牌照是一項核心資產，但擔心繁瑣的程序可能令造車牌照轉移變得複雜，加上新投資者首先需協助恒汽恢復天津工廠的80%產能，即每年生產約4萬輛車，均令潛在投資者卻步。據了解，任何汽車製造許可證轉讓要獲得批准，要求承讓人證明財務及技術能力，以表明能滿足嚴格銷售記錄要求。