恒汽融資傳反應冷淡 生產已癱瘓
恒大新能源汽車(00708)上月揚言如未能獲得新融資，可能要停止天津工廠運作。惟報道引述消息人士指，恒汽提出的部分條款，包括要協助恒汽天津工廠恢復80%產能等要求，以及內地政府對於現時過於擠迫的新能源汽車行業態度，都令潛在投資者望而卻步，故現時市場對融資計劃反應冷淡。
恒大地產擬延期付債息
報道指，恒汽生產實際上已癱瘓，現時大部分潛在投資者較注視其手持的汽車製造許可證。鑑於新能源汽車滲透率已見提升，內地政府或限制新企業進場，故恒汽手中的造車牌照是一項核心資產，但擔心繁瑣的程序可能令造車牌照轉移變得複雜，加上新投資者首先需協助恒汽恢復天津工廠的80%產能，即每年生產約4萬輛車，均令潛在投資者卻步。據了解，任何汽車製造許可證轉讓要獲得批准，要求承讓人證明財務及技術能力，以表明能滿足嚴格銷售記錄要求。
此外，正在化解財務問題的中國恒大(03333)旗下恒大地產集團發行的境內債「20恒大05」即將到期支付利息。該公司或有意計劃將支付日期再延遲一年，恒大地產將於下周召開相關債券持有人會議，以申請債息兌付日期延至明年4月19日。報道又指，如發行人未能如期完成上述利息支付，應根據逾期天數，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金。
另邊廂，報道引述消息人士指，融信中國(03301)計劃將主要境內實體的存續人民幣債券期限，展期最多4年，將分期支付本金和利息；又指該企亦正考慮將已展期票據進一步延期3年，並分期支付本金。惟計劃尚未最終落實，包括會否提供現金首付款去爭取債券持有人支持。
高盛估高息內房債承壓
美資投行高盛認為，內地房地產市場正經歷不均衡的復甦，投資級地產債將受惠，但高收益債仍面臨較大壓力。該行預期，今年中資地產高收益債違約率比去年46.4%將有所下降，但仍可能高達19%，故對高收益債保持中性立場。
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