中核國際聚焦產鈾礦項目

該公司又指，現時全球天然鈾資源主要在中亞、非洲、澳洲以至加拿大等資源大國。而中核國際則主攻天然鈾貿易，五分之一是向母企旗下核電企業供應銷售，其餘五分之四供給客戶貿易。

IEA：OPEC+減產礙復甦 王成提及，現時內地核電佔整體發電的5%，據市場估計未來將提升至最多18%，後續表現則視乎能源結構及雙碳目標的需要，強調「公司當然希望核電的佔比愈大愈好」，未來將繼續尋找鈾礦資源，重點關注在產鈾礦項目，擴大鈾貿易業務。

此外，國家能源局昨公布，內地3月全社會用電量為7,369億度，按年升5.9%，比2月升幅收窄。首3個月累計，全社會用電量達21,203億度，按年增3.6%。

國際能源署（IEA）昨發表報告，警告石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產行動，令下半年石油供應短缺預期升溫，並在經濟不確定性加劇之際推高油價，威脅全球經濟復甦。OPEC+於本月初意外公布，自5月起計劃每日減產合計逾160萬桶。

IEA預料今年底全球石油每日供應量將減少40萬桶，今年全球每日石油需求將增加200萬桶，達至1.019億桶的紀錄新高。