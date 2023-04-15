中核國際聚焦產鈾礦項目
中核國際(02302)主席王成指，過往一段時間天然鈾價格大幅波動，主因是去年俄烏衝突的特殊因素所致，不少原定停止運作的核電廠也被迫復產，部分國家甚至加大在核能的投資，反映市場看到核能發展的需求龐大。隨着天然鈾的開發費用減少，疊加消耗逐漸增長，他對行業前景具信心，但難以預測未來價格走勢。
該公司又指，現時全球天然鈾資源主要在中亞、非洲、澳洲以至加拿大等資源大國。而中核國際則主攻天然鈾貿易，五分之一是向母企旗下核電企業供應銷售，其餘五分之四供給客戶貿易。
IEA：OPEC+減產礙復甦
王成提及，現時內地核電佔整體發電的5%，據市場估計未來將提升至最多18%，後續表現則視乎能源結構及雙碳目標的需要，強調「公司當然希望核電的佔比愈大愈好」，未來將繼續尋找鈾礦資源，重點關注在產鈾礦項目，擴大鈾貿易業務。
此外，國家能源局昨公布，內地3月全社會用電量為7,369億度，按年升5.9%，比2月升幅收窄。首3個月累計，全社會用電量達21,203億度，按年增3.6%。
國際能源署（IEA）昨發表報告，警告石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產行動，令下半年石油供應短缺預期升溫，並在經濟不確定性加劇之際推高油價，威脅全球經濟復甦。OPEC+於本月初意外公布，自5月起計劃每日減產合計逾160萬桶。
IEA預料今年底全球石油每日供應量將減少40萬桶，今年全球每日石油需求將增加200萬桶，達至1.019億桶的紀錄新高。
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