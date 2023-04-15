騰訊應對AI大模型訓練 推新計算集群性能升3倍
近期中外科企密集發布人工智能（AI）新項目和研究，中資科企龍頭騰訊控股(00700)旗下騰訊雲昨發布面向大模型訓練的新一代HCC（高性能計算集群），搭載英偉達（Nvidia）最新的圖像處理器（GPU），整體性能較過去提升3倍，為大模型訓練、自動駕駛、科學計算等，提供高性能、高頻寬和低延遲的智算能力支援。
騰訊指，一般運算由晶片來完成，不過遇到海量運算，單塊晶片難以支撐，就要將成千上萬台伺服器，通過網絡連結，組成大型的計算集群。一個AI大模型通常要用數萬億個單詞訓練，參數量也飆升到上萬億，只有高性能的計算集群能支持。
自研晶片已量產
報道指，HCC算力產品現已公開內測，目前僅接受企業客戶申請。此外，騰訊又指，公司自研晶片已量產，包括用於AI推理的紫霄晶片、用於視訊轉碼的滄海晶片已在騰訊內部交付使用。
小米集團(01810)則委任做過微軟（中國）工程院高級語音科學家的欒劍為技術委員會AI實驗室大模型團隊的負責人，董事長雷軍稱，小米在AI領域耕耘多年，對於大模型會全力以赴，正研發「一些有趣的技術和產品……打磨好了，再給大家展示。」
另外，英偉達將為遊戲玩家提供一款通過AI智能功能，去提高畫質的中端晶片，又指可以幫助遊戲視訊在高清屏幕上更快地渲染圖片，從而營造更真實的視覺效果。
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