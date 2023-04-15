騰訊應對AI大模型訓練 推新計算集群性能升3倍

騰訊指，一般運算由晶片來完成，不過遇到海量運算，單塊晶片難以支撐，就要將成千上萬台伺服器，通過網絡連結，組成大型的計算集群。一個AI大模型通常要用數萬億個單詞訓練，參數量也飆升到上萬億，只有高性能的計算集群能支持。

自研晶片已量產 報道指，HCC算力產品現已公開內測，目前僅接受企業客戶申請。此外，騰訊又指，公司自研晶片已量產，包括用於AI推理的紫霄晶片、用於視訊轉碼的滄海晶片已在騰訊內部交付使用。

另外，英偉達將為遊戲玩家提供一款通過AI智能功能，去提高畫質的中端晶片，又指可以幫助遊戲視訊在高清屏幕上更快地渲染圖片，從而營造更真實的視覺效果。