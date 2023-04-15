華為：港科研投入少 需完善數碼設施

徐文偉坦言，本港雖具備成為科技創新之都、打造成「全球創新高地」的優勢和基礎，但香港也面臨一些挑戰，如參考2021年時科研投資數字不及深圳，同時香港的科技領軍企業相對來講較少等。

IMF警告提防新冷戰 去年研發開支高達1,614.94億元人民幣的華為計劃通過華為雲，支持香港數碼經濟發展與智慧城市建設。徐文偉指，華為香港研究所每年研發投入超過5,700萬美元，同時每年和香港各高校合作的經費超過1,000萬美元，目前華為香港研發中心的研究人員涉300多名。

中企化解來自美方的各式打壓之際，其他跨國企業為免捲入科技戰漩渦，亦寧願與全球化供應鏈脫鈎。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告，隨着大國之間的地緣政治緊張局勢升溫，各國加大保護自身工業供應鏈的力度，政策制訂者應提防新冷戰的可能。

曾經歷過冷戰時期的格奧爾基耶娃強調，各國加強供應鏈安全的同時，又不會將全球推向第二次冷戰並非不可行，尤其是近年疫情、俄烏戰爭帶來的影響不得不提，因此可靠的供應鏈運作在全球經濟議題上，已明顯佔去更優先的一席位。但她警告，太過火的行動恐損害全球貿易流動，一旦失去理性，每個國家的中產階級都會付出代價。