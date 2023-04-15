星洲幣策意外不變 首季GDP增長遜預期

在國際貨幣基金組織（IMF）呼籲亞洲央行維持緊縮貨幣政策較長時間之際，以匯率作為主要政策工具的新加坡金融管理局（MAS）出乎意料地宣布，維持貨幣政策不變，又謂自2021年10月以來5次收緊幣策的影響已足夠，料可進一步遏制輸入性通脹及本地成本壓力。

新加坡金管局發聲明指，未來數月當地核心通脹維持高企，累積的商業成本料傳導至消費者價格，惟壓力將於下半年顯著緩解，估計今年底核心通脹降至2.5%，全年核心通脹平均為3.5至4.5%，整體通脹料為5.5至6.5%；當局維持新加坡元名義有效匯率（NEER）政策區間的現行升值速度。

當局又坦言，信貸收緊拖累全球投資及生產，各經濟體系疫後重啟對需求的刺激作用將於未來數季消退，其主要貿易夥伴的今年經濟增長料放緩，故新加坡今年經濟前景轉趨黯淡，預期全年經濟增長將由去年的3.6%，放緩到0.5至2.5%。同日出爐的數據還顯示，新加坡首季經濟按年增長0.1%，遜預期。

IMF：核心通脹仍頑固 眼見經濟前景轉差，澳洲、印度、南韓等地亦已經暫停緊縮政策，不過，IMF昨日指出，核心通脹依然頑固，可能導致整體通脹及工資壓力更持久，又謂去年貨幣貶值的影響還在傳導至國內價格，表明遏制通脹的鬥爭尚未結束。

另一方面，比利時央行行長兼歐洲央行理事會成員溫施估計，歐洲央行將於5月加息0.25或0.5厘，幅度取決於4月核心通脹數據，又呼籲歐洲央行應加快縮減資產負債表。

至於美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克認為，只要再加息0.25厘便可以讓美國聯儲局結束緊縮周期，有信心通脹可以穩步回到2%的官方目標。