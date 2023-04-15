恒指周漲107 百度近一個月低

港股周五反覆向上，恒生指數全日高低點數波幅不足190點，收升94點，連續兩個交易日上升，並且收復50天線。總結全周，累升107點。展望未來，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰較看好中資科網股、消費股及本地房地產股份，而電動車及可再生能源等板塊依然是繼續看好的中長線投資主題。

恒指昨低開78點，及後最多升138點，惟受制20,500點阻力，一度倒跌47點，低見20,297點，午後回升，最終收報20,438點，升0.46%。國企指數收報6,914點，升38點或0.56%；科技指數收報4,164點，升4點或0.1%。全日成交1,085.14億元，港股通淨買入33.56億元。

近期大型科企傳出遭股東減持消息，許氏認為僅屬於市場噪音（Noise），股權變動不會影響到真正關鍵的企業盈利前景，監管政策最嚴峻時期已過，中長線而言仍保持樂觀。消費股方面，認為內需仍是內地經濟增長的主要引擎，較看好由定價能力較高的高端消費類別。

港交所上市主管伍潔鏇稱，建議旨在幫助發行人建立抵禦力、促進其可持續發展，從而鞏固香港作為備受信賴和具吸引力的集資市場地位。證監會行政總裁梁鳳儀指，香港及早採納氣候相關的企業匯報規定，將能鞏固本港作為區內及全球領先綠色和可持續金融中心的地位。雙方一直緊密合作，採取平衡的方針，目標是為上市公司提供恰當靈活性，並同時推動向投資者作出適切、一致的訊息披露。