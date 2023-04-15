美零售弱 道指低開198 金價失守兩千關

美國3月零售銷售按月下跌1%，為今年以來單月最差，遜預期，被視為美消費疲弱的重大信號。美股3大指數周五早段反覆偏軟，道指跌198點，報33,830點；標指跌13點，報4,132點；納指跌78點，報12,088點。不過，加息預期再令金價受壓，現貨金昨曾跌2.27%，每安士失守2,000美元。

隨着美股首季業績期拉開帷幕，市場對企業盈利的樂觀預期可能大幅逆轉。美國銀行研究報告指出，自去年6月以來，市場對於標指成分股每股盈利預期已下調了13%，至220美元。然而，美銀認為，每股盈利最終會跌至200美元的水平，意味恐跌一成。歷史數據更顯示，當經濟步入衰退，盈測下跌的速度亦會進一步加快。

美科技股基金走資4年最多 美銀認為，企業盈利於下半年只會繼續下跌，並警告航空、酒店、餐飲股的業績將反映出消費需求疲弱，以及持續存在的薪酬上升壓力。

該行於另一份報告指出，由於對美國經濟衰退的預期愈來愈普遍，投資者應避開美股市場，特別是面臨監管收緊壓力及利率上升雙重打擊的科技股。報告引述EPFR Global數據指，美國科技股基金於截至4月12日止一周淨流出21億美元，規模為2018年12月以來最大。美銀首席投資策略師Michael Hartnett更認為，估值較便宜的歐洲、日本和新興市場銀行股，將會跑贏美國增長股。

燈神發威 波音股價曾插6% 企業消息方面，飛機製造商波音表示，由於供應商提供的零件出現問題，短期內或會減少737 MAX型號飛機的交付量。消息拖累波音股價周五早段跌6.23%。有趣的是，著名股壇「燈神」克拉默（Jim Cramer）於周四曾在社交媒體上發文稱讚波音，成為其「大發神威」的又一新事迹。

道指最大權重藍籌股聯合健康公布，截至3月底止季度收入為919.31億美元，按年升14.7%；純利按年升11.61%至56.11億美元，料全年每股盈利介乎23.25至23.75美元。聯合健康股價曾跌2.54%。

外媒報道指出，股神巴菲特旗下的綜合型企業兼投資公司巴郡，於周五發行了1,644億日圓債券，部分是同日到期的563億日圓債務再融資，其餘則用作一般公司用途。交易文件顯示，5年期票據最終以年化孳息率1.135厘發行。