4大內銀傳發TLAC債 籌至少400億

資本缺口料3.7萬億 外媒引述北京投行香頌資本董事沈萌形容發行規模只是九牛一毛，相信只是由政府推動的「試水」行動。中國人民銀行貨幣政策委員會上周召開今年首季例會，便提及支持內銀補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。

標普估計，到2025年1月1日，4大行仍面臨3.7萬億元的資本缺口，以滿足TLAC要求。惠譽相對樂觀，其按去年底的資本水平推算缺口為1.3萬億元。而有關估算落差受到盈利、派息及資產增長預期等多項因素影響。

惠譽指出，近期風險事件凸顯了有強大資本緩衝和總損失吸收能力的重要性，大型銀行或更有決心收窄缺口。Wind數據顯示，上月內地商業銀行債共發行3,195億元，其中二級資本債發行1,686億元，農行、中行、建行分別發行700億元、600億元及200億元。

此外，人民幣匯價昨向好，在岸人民幣兌每美元收報6.8495，按日升226點子，日內曾升穿6.84關口，高見6.8319；離岸價更一度見6.8278。