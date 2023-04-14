時間價值有數得計 港人每小時值百元

心理學家兼暢銷書《原子習慣》作者James Clear，提出了一個計算時間成本的方程式，助你了解自己的「價值」。計算前，你先要有兩組數字─你的工作時間及薪金。計算方法如下：

時間成本＝你的總收入/你所花的總時間

以政府統計處的《綜合住戶統計調查按季統計報告》作參考，2022年10至12月的第四季，撇除外籍家庭傭工後，就業人士在統計前7天內的工作時數中位數為44小時，與第三季持平。當中男性每周工時中位數為45小時，女性為每周工時中位數為44小時。以行業來看，零售、住宿及膳食服務工作時數為所有行業及性別最長，每周工時中位數為48小時。

數據顯示，整體就業人士每月就業收入中位數為1.9萬元。換言之，香港打工仔一年52周的工時大約2,288小時，年薪中位數約22.8萬元。將數據套用到Clear的方程式，每名香港打工仔每小時的價值就相當於約99.6元。

煲劇8句鐘相當使八百元 你平日放假會否花上一整天追劇？以日劇《今際之國的有栖》為例，一季8集，總時間約8小時，套用上述公式，意味着看完整套劇代價達796元。再簡單一點，回想一下你每日花上一小時使用社交媒體，就代表你「花費」了99.6元。

顯然，依據個別人士的工作時間長短，各人的數字不盡相同，但通過計算出「時間價值」，可協助我們做出更好的決策，判斷某樣事物究竟是否「值得做」。

不過，生活不可能都是工作，畢竟每個人的情況不一樣，每樣事物的價值不能盡以金錢量化，應該保留空間。上述的方程式大可當作一個提醒，我們必須善用時間，才能令生活更充實、更有意義。