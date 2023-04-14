致富智庫：花錢花得精 助滾大財富

生活在香港，幾乎每樣事物都與金錢脫不了關係。我們要累積財富，慳錢可謂是不二法門，但很多人卻忽略，如何明智花錢是一門更大的學問，把金錢應用在有價值的地方，日後「回流」的金錢也會愈多。

普遍人花錢的邏輯是追求當下的物質回報，滿足一時的欲望。舉個例說，即使你現時使用的手機仍然運作暢順，但每當有新iPhone推出時，是否總會急急換機「升級」？每逢換季時節，女士們都喜愛添置新衫，家中堆疊一大堆衣物，真正穿着的又有多少件？

花費要花得物有所值，需要以投資的角度來看待。你應該要意識到，錢花掉後對自己未來是否有助益，還是將錢白白流入別人的口袋，甚至為你造成更多的負債或貸款。到底金錢應該花在甚麼地方，專家有下列推薦。

1.投資有益健康東西 健康無價，4個字淺顯易懂，但許多人卻沒有真正關注自己的健康。年輕人的身體比較健康強壯，即使日夜顛倒拚命賺錢，每天大吃大喝，未有培養運動習慣，身體也未必會即時出現異樣；隨着年齡漸長，身體開始出現衰退，伴隨許多病痛和身體的不適，你就會明白再多金錢也換不到健康的身體。理財在人生中的確佔了很重要的位置，然而，有錢都先要有命享，才能享受到理想人生。

包括優質食材運動裝備 現代人對健康的關注提高，愈來愈意識到飲食的重要性，要維持健康不妨從投資健康食材入手，透過健康飲食攝取所需，預防甚至避開疾病的侵襲；如有需要可以購買保健品，補充營養。

為了走得更遠，一些可以讓你更健康的東西，例如做運動時所需配件、聘請教練協助、為你帶來良好睡眠的寢室用品等也值得投資，當然這些東西有平有貴，宜先評估個人的承擔能力再作挑選。

2.買時間換更大價值 時間本身就是成本，我們做任何特定的事情，都需要付出時間作為代價。以投資角度出發，時間成本可以理解成機會成本，如果把錢花在節省時間之上，省下的時間，有可能讓你獲得更大的價值。

優先處理重要急事 每人每日只有24小時，在有限的時間內，我們總不能完成所有「要做的事」，因此時間管理十分重要。各項事情應該要有輕重緩急之分，先做最重要最值得做的事，選擇放棄那些浪費時間的事項。很多時候，打工仔出現「窮忙」的狀況，可能就是時間管控出現問題。

整體而言，重要、緊急的事宜優先處理，一些重要但不緊急的，可以先作規劃後實行。不重要也不緊急的事，就要「斷捨離」，例如瀏覽社交媒體、煲劇等就盡量少做。

此外，浪費不必要的時間會影響心情，花上的時間愈久，對生活的幸福感會愈低。想想看，如果你工作的電腦速度愈快愈順暢，不但能提高工作效率，更可避免脾氣變得暴躁，導致工作出錯。商業運作上亦有提升客戶「幸福感」的做法，以主題樂園都會提供快速通關（Express Pass）的服務為例，免排隊購票就可快速暢玩人氣設施，讓客戶無時無刻感受着愉悅氣氛。

雖然每個人對時間的感受不同，我們閒暇休息的時間亦很難用金錢估算，但我們省下的時間，可以用到更有價值的地方，而且獲得的幸福感，更是無法衡量的。

3.增值自己 學新技能 世界上最成功的投資者「股神」巴菲特曾說：「最好的投資，就是投資『自己』。」投資自己可以是牽涉不同領域，上述說健康的身體可以是其中之一，而培養一門新的技能更可能會成為你日後的「生財工具」。

具專業知識添競爭力 針對實際生活而言，公司給予你的薪金多少，或多或少反映了你能夠提供到的價值貢獻；理論上，你的貢獻愈多或者技能愈高，自然就可以賺到愈多錢。諸如機師、醫生、工程師等，需要有專業知識才可以勝任，而且市場競爭大，故此這些行業薪金自然相對優厚。

移民是香港人近年的熱門話題，遠走他鄉打工，卻未必能夠獲得相同的待遇。因此，部分人為了在海外更容易謀生，都會在出發前進修一門手藝，希望增加找工作的勝算，甚至嘗試創業做老闆。

學習知識的目的不止於賺錢，過程中你可能會得到啟發，而累積到的經驗，將提升你的邏輯思維及解難能力。況且，騙徒都喜歡向無知的人埋手，學習就可以讓你眼界擴闊，增長智慧，減少被騙的機會。

要維持健康，不妨從投資優質食材入手。 股神 巴菲特