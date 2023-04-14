板塊分析：科技與醫療產業潛力優厚

一般來說，投資者對於哪類股份在哪種市況下相對有表現，往往有根深蒂固的印象，但刻板印象並非絕對。以科技與醫療保健類股為例，同時配置兩大產業在股票投資組合中，可能會發揮意想不到的效果。

一般而言，資訊科技股通常是牛市的領頭羊。當增長股受到青睞時，科技權值股往往能提供亮眼的超額回報，但其波動性與下跌風險也相對高。

科技股普遍予人深具增長潛力但欠缺防禦力的印象。去年整體股市出現全球金融危機以來最慘重的災情，其中大型科技股的表現落後大盤，更凸顯其下跌風險。

創新醫藥技術推動發展 另一方面，醫療保健產業正處於科技革命的初期階段。拜新興科技之賜，藥品製造方式大幅轉變，藥廠得以推出個人化療法（甚至是針對罕見疾病），並從中獲利。除藥廠外，遙距醫療與機械人技術亦正在翻轉外科手術過程，而診斷方式與生命科學工具持續創新，因此能更早發現疾病。

受惠於這股技術革命，醫療保健公司愈來愈具備增長股特性，而增長性與利潤能力相對優於整體全球指數。

在這股趨勢的推波助瀾下，生物科技公司佔多數醫療保健類股配置的比重逐漸增加，但生物科技股可能劇烈波動，因此投資關鍵在於選股。長期而言，建議投資者聚焦於營運模式穩健的企業，而非那些企圖預估新藥發展趨勢的公司。藥廠的潛在新藥發展難以預估，投資者不應以此為考量而大幅布局，而應該發掘資本回報率高或正在回升、再投資實力強勁的公司。

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