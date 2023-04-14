宏觀剖析：固定收益產品浮現投資良機

由於歐美銀行事件，市場降低美國聯儲局加息幅度的預期。在利率下降時通常表現良好的資訊科技行業，是3月表現最好的板塊。相比之下，標普500指數中的區域性銀行同期跌36%。價值股在3月跑輸增長股，環球股市落後美股。

美國10年期國債孳息率從3.92厘跌至3.49厘，美國債券因而錄得正回報。當監管機構支持兩家美國銀行的存戶，及聯儲局設立「超級貼現窗」以紓緩潛在存款外流時，市場對銀行系統的擔憂逐漸平息。同時，瑞銀集團同意收購瑞士信貸的貸款及存款，以組建一家非常大的瑞士金融機構。最後，6大央行加強美元互換額度條款以改善美元在國際間的流動性。

美經濟轉差機會較大 即使銀行業事件未有進一步升級，美國經濟轉差的可能性始終較高。聯儲局過去一年緊縮政策帶來的壓力、高通脹和持續的地緣政治衝突，令宏觀前景變得更加不確定，美國和全球經濟增長或放緩，今年經濟衰退機率為70%。銀行貸款標準之前已開始收緊，加上聯儲局過去一年激進加息，宣布裁員的公司愈來愈多。

舉例，美國職位空缺接近兩年以來首次跌穿1,000萬個，同時鑑於單位勞動力成本處於1982年以來的最高水平，企業在充滿挑戰的盈利環境中很可能會出現更多裁員新聞。截至2022年第四季度，標指的11個行業中有7個已進入盈利衰退，高於2022年第三季的4個行業，今年美企每股盈利有機會收縮近一成。

考慮到收益率水平、未來經濟放緩和通脹下降的風險，投資者或可繼續在優質債券中看到機會。短年期美國國債目前提供較高收益，而如果今年10年期國債收益率跌至3厘，長期國債應該會錄得正回報。

在這種環境下，環球資產配置策略仍較適合偏好投資級別債券多於高收益債券。投資者亦可留意，債券市場的穩定或先於股票市場好轉，股市通常在經濟衰退中期和聯儲局開始減息之後見底。

優先股潛在回報吸引 在固定收益工具中，投資級別優先股亦值得多加留意。近期銀行業事件發生之後，部分大型重點銀行優先證券收益率升到8厘以上，近期收益率約為7.35厘。謹慎的投資情緒令市場偏向高質素的美國國債，反過來，投資級別優先證券市場中的收益率溢價或息差擴大。

此外，投資級別優先證券現在比美國高收益BB評級的公司債券收益率更高，息差達到多年高位，接近40點子，即使高收益企業債券在經濟衰退時更容易違約，當市場波動平息時，這種相對價值可能會推動優先證券的表現。其他潛在上行催化劑包括：通脹或下降導致未來12個月內聯儲局可能減息，銀行管理層專注於改善流動性而銀行業趨於穩定，以及政府採取額外措施以提高存款保險的規模和範圍等。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪