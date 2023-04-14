券商點評：資金避險 回歸穩陣策略

美國聯儲局進取加息剛滿一年，現時美國聯邦基金利率接近5厘，市場估計當局有一半機會在5月再加一次，之後就會暫停升息。利率高企，加上市場對中小型銀行的憂慮增加，貨幣市場基金吸引大量資金流入。3月貨幣市場和國庫債券基金是流入量最高的定息類資產，而貨幣市場基金在美國的總資產規模，更在上月初升破歷史高位4.9萬億美元。

貨幣市場基金是互惠基金的一種，主要投資於高評級的短期定息資產之中，例如是政府票據、銀行存款證或商業票據等。一般而言，基金持有的定息資產到期日不超過一年，平均計可能只有半年，部分基金甚至可以低至一個月。

貨幣基金收益率達5厘 在過去的低利率，孳息曲線正常（短債利率低於長債）的時期，高評級的短年期國債幾乎是沒有收益率，加上低利率環境對風險資產，如股票及高收益債券的壓力較輕，相對之下，貨幣市場基金吸引力不高。現時情況剛好相反，美元貨幣市場基金的到期收益率可達5厘，參考短年期國債，5厘是2008年後未曾出現過的。

潛在回報處於多年高位的，並非只有貨幣市場基金，定期存款也一樣。貨幣市場基金是投資，而定期是存款，兩者都是常用作存放閒置資金之用，兩者分別有甚麼特點呢？

首先，貨幣市場基金由基金經理按章程投資，每月會在基金單張公布主要的持倉。而定期存款則由銀行「管理」，資金的運用需要滿足法例要求。第二，貨幣市場基金設有管理費，一般在每年0.5至0.6%左右，在互惠基金之中是收費較低的一類，而入場費也和零售互惠基金一樣，基本上只是數千港元。

第三，貨幣市場基金的回報來自持倉，因此和國債、銀行存款證收益率的關係較直接。至於銀行定期較接近商品，定存的銀碼、推廣優惠及銀行本身的定位和資產都會影響定期的回報。

銀行定期受存款保障 第四，一般的貨幣市場基金設有每日交易，投資者不需要鎖定資金一段時間，這對於伺機入市的投資者尤其重要，也比較適合有不定期支出的投資者。不過，一旦央行減息，債券到期後便不能再享有較高利率。由於基金的持倉平均到期日不長，基金的潛在回報很快便會下跌。相反，定期存款不受影響，回報較易估算。

第五，貨幣市場基金並非存款，因此不受存款保障，因而潛在風險可能較高。

值得一提的是，貨幣市場的組合是因應某特定貨幣作部署，因此美元和港元的持倉、到期收益率和潛在回報並不相同，投資者要按資金的貨幣去選擇基金，例如持有港元要選港元貨幣市場基金。

凱基亞洲投資策略部