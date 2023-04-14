港島豪宅首季租金反彈

通關效應帶動下，豪宅租賃市場需求及租金回升，代理報告指，今年首季市區豪宅租金錄得增長，其中去年第四季仍錄約3.1%跌幅的港島豪宅租金，上季反彈約0.4%。

第一太平戴維斯指出，港島山頂及半山月租8萬至12萬元的分層單位及聯排別墅備受市場追捧。至於九龍豪宅租金升勢亦加快，繼對上一季微升約0.1%後，首季進一步增約0.8%。反觀新界租金仍受壓，第一季再跌約0.9%，不過，跌勢也有所放緩。

各類物業中，以聯排別墅租金走勢最好，該類單位租金於去年第四季跌約5.8%後，上季明顯反彈，按季錄約2.6%增長。而服務式住宅方面，酒店式及住宅式單位租金，按季升約1%及約1.8%，整體入住率微升至約63.5%。該行研究及顧問諮詢部董事湯卓軒稱，內地客重返香港市場，物色租用豪宅單位，業主也普遍收窄議價空間。

山頂屋地傳50億易手 港島大額豪宅交投活躍，由老牌家族持有超過70年的山頂馬己仙峽道30至38號屋地，市傳作價約50億元易手。上址成為本港史上第3高價屋地。以重建總樓面約4.8萬方呎計算，平均樓面呎價約10.4萬元。市場料項目將可重建為超級洋房。