羅素街舖租80萬 重返疫前

市場透露，上述舖位為羅素街59至61號麗園大廈地下B1號及B3號舖，面積約1,200方呎，自去年起由連鎖零售店以短租形式租用，月租僅約15萬元，不過，該舖近期以長租約形式租出。資料顯示，該舖位於2016年曾由水晶首飾店以每月約130萬元租用，於2019年獲減租至約80萬元續租，疫情爆發後，租客亦遷出。