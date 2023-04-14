羅素街舖租80萬 重返疫前
受惠通關，近月核心區零售街舖租賃成交明顯轉趨活躍。消息指，銅鑼灣羅素街一個單邊地舖以每月近80萬元租出，料租金水平返回2019年時水平。
市場透露，上述舖位為羅素街59至61號麗園大廈地下B1號及B3號舖，面積約1,200方呎，自去年起由連鎖零售店以短租形式租用，月租僅約15萬元，不過，該舖近期以長租約形式租出。資料顯示，該舖位於2016年曾由水晶首飾店以每月約130萬元租用，於2019年獲減租至約80萬元續租，疫情爆發後，租客亦遷出。
商舖成交方面，西營盤第三街63號地下A號舖連閣樓，面積各約360方呎，以約2,000萬元登記售出。租金回報率只有約一厘。
此外，利嘉閣（工商舖）潘榮德稱，深水埗通州街256號West Park地下至2樓共3層零售樓層及兩個貨車位，連租約放售，總面積約6,620方呎，意向價1.2億元。據悉，該舖業主為興勝創建(00896)或有關公司。
工商舖交投9個月新高
另方面，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，3月市場共錄約402宗工商舖買賣成交，按月升逾四成，為9個月來單月新高，當中，寫字樓及工廈交投量按月上升約85.7%及約74.5%。
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