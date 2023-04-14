兩大新盤部署搶客
University Hill最細206呎
新界樓盤如火如荼部署推售。新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill，昨日已上載樓書至一手住宅銷售資訊網，全盤最細單位為實用面積僅206方呎的特色戶，料為白石角區內最小。
新地代理總經理胡致遠稱，今日向傳媒開放項目兩房交樓標準示範單位，目前準備首張價單，盡量涵蓋不同戶型。他指，今期標準戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台及天台特色戶，全盤實用面積最大851方呎。
天鑄2期6662萬成交
樓書所見，今期由5幢樓高12至13層住宅大樓組成，共提供607伙，主打兩房戶佔全盤近六成。標準樓層每座每層設10至11伙，設兩部升降機。該盤面積最細單位為5A座1樓A3室，開放式間隔，連59方呎花園。
同系何文田天鑄第2期，昨以6,662.2萬元招標售出3座17樓A室，實用面積1,708方呎，有私人升降機大堂，呎價約39,006元。旗下元朗Grand YOHO第二期招標連沽3伙，吸金逾4,580萬元。當中，5座39樓E室成交價約1,797.8萬元。
天瀧料月底推售114伙
發展商紛紛為旗下新盤造勢，搶吸各路客源。由恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，以臨海豪宅為定位，部署最快月底發出銷售安排，首批將推出不少於114伙招標發售。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目提供兩個示範單位，預計下周率先開放予VIP預覽，下周六起對公眾開放。
樓盤昨首度披露住客會所細節。該公司營業（二）部副總經理李菲茹稱，項目會所「Club Knightsbridge」連園林面積逾7萬方呎，以「Sparkle Luxury」為設計主題，設逾30項設施，包括戶外及室內泳池、健身室及英倫主題兒童遊戲室等。
其他臨海項目餘貨亦錄承接，信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙系列項目昨連錄兩宗成交，總成交金額逾6,800萬元。包括維港滙II的1座15樓B室，實用面積1,432方呎，四房雙套間隔，成交價4,660.8萬元，呎價約32,547元。同系觀塘凱滙以2,276.82萬元沽第1座43樓A室，按單位實用面積1,092方呎計，呎價20,850元。
瑜一1C期單日3刁
華懋集團的何文田站瑜一第1C期昨錄得3宗成交，共涉4,660.42萬元，當中兩伙為取消交易後重售單位，最新做價均與之前售出價相同，該項目累沽約162伙。
瓏碧會所面積近萬呎
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道瓏碧已陸續交樓，住客會所「瓏碧薈」昨首度曝光，會所配備18項設施，連戶外綠化園林總面積逾9,200方呎。據悉，樓盤管理費每方呎約4元。
碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，會所設於物業的2樓及3樓，提供各式各樣設施，包括24小時健身室、空中瑜伽室、宴會廳、戶外游泳池及兒童遊樂設施等，其中，兒童天地及戶外空間面積達3,500方呎。
她指，項目累沽47伙，套近3.9億元，平均成交呎價約2.6萬元。當中九成售出單位已完成交易，其中逾七成已收樓。
此外，該集團等的馬鞍山泓碧昨以招標形式售出1座1樓B室四房雙套房大宅，實用面積1,490方呎，成交價2,200萬元，呎價約14,765元。資料顯示，該盤共提供547伙，迄今沽534伙，套現逾66億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：