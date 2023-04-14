兩大新盤部署搶客

新地代理總經理胡致遠稱，今日向傳媒開放項目兩房交樓標準示範單位，目前準備首張價單，盡量涵蓋不同戶型。他指，今期標準戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台及天台特色戶，全盤實用面積最大851方呎。

天鑄2期6662萬成交 樓書所見，今期由5幢樓高12至13層住宅大樓組成，共提供607伙，主打兩房戶佔全盤近六成。標準樓層每座每層設10至11伙，設兩部升降機。該盤面積最細單位為5A座1樓A3室，開放式間隔，連59方呎花園。

同系何文田天鑄第2期，昨以6,662.2萬元招標售出3座17樓A室，實用面積1,708方呎，有私人升降機大堂，呎價約39,006元。旗下元朗Grand YOHO第二期招標連沽3伙，吸金逾4,580萬元。當中，5座39樓E室成交價約1,797.8萬元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目提供兩個示範單位，預計下周率先開放予VIP預覽，下周六起對公眾開放。

樓盤昨首度披露住客會所細節。該公司營業（二）部副總經理李菲茹稱，項目會所「Club Knightsbridge」連園林面積逾7萬方呎，以「Sparkle Luxury」為設計主題，設逾30項設施，包括戶外及室內泳池、健身室及英倫主題兒童遊戲室等。

瑜一1C期單日3刁 華懋集團的何文田站瑜一第1C期昨錄得3宗成交，共涉4,660.42萬元，當中兩伙為取消交易後重售單位，最新做價均與之前售出價相同，該項目累沽約162伙。

碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，會所設於物業的2樓及3樓，提供各式各樣設施，包括24小時健身室、空中瑜伽室、宴會廳、戶外游泳池及兒童遊樂設施等，其中，兒童天地及戶外空間面積達3,500方呎。

她指，項目累沽47伙，套近3.9億元，平均成交呎價約2.6萬元。當中九成售出單位已完成交易，其中逾七成已收樓。

此外，該集團等的馬鞍山泓碧昨以招標形式售出1座1樓B室四房雙套房大宅，實用面積1,490方呎，成交價2,200萬元，呎價約14,765元。資料顯示，該盤共提供547伙，迄今沽534伙，套現逾66億元。

University Hill 圖則 韓家輝（左）稱，天瀧首批推售單位以向海大戶為主。右為李菲茹。 林曉箐表示，瓏碧展開交樓程序後已錄約10宗成交。