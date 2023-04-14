未補價居屋：富榮５年跌價16％ 每呎萬元有找

居屋王旺角富榮花園連錄低價買賣，成交呎價維持一萬元以下。其中，「大兩房」單位於未補價第二市場減價至455萬元沽出，呎價約9,401元。

世紀21家天下黎振傑表示，上述單位為15座中低層F室，實用面積約484方呎，2月叫價500萬元，降價45萬元沽出。資料顯示，同座層數較低同室單位，2018年初曾以545萬元售出，反映物業期內跌價約16.5%。

他又指，同屋苑11座低層E室兩房戶，實用面積約431方呎，去年放盤價達520萬元，累減113.2萬元，以406.8萬元沽出，呎價約9,439元。屋苑4月暫錄約6宗買賣。

天頌苑316萬易手 天水圍4月暫錄10多宗居屋成交。中原伍耀祖稱，天頌苑N座低層6室，實用面積約433方呎，第二市場叫價330萬元，議價後售316.5萬元，呎價約7,309元。

該行陳思麗稱，同區屏欣苑B座中層17室，實用面積約447方呎，零議價下獲白居二客以480萬元購入，呎價約10,738元。原業主一手購入，轉售帳面賺261萬元。