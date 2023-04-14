二手交投靜 將軍澳冧47%

青衣元朗縮逾四成 平價蝕讓湧現 樓市購買力持續被消耗，二手交投轉淡靜，各區成交量銳減。其中，將軍澳4月二手市場買賣宗數，按月急跌近47%，而青衣及元朗等地區同期成交量亦下挫逾40%。個別業主為求「谷貨」，不惜低價及蝕讓賣樓。

中原柯勇表示，市場焦點集中在一手市場，二手成交相對疏落，將軍澳亦不例外，本月至今暫錄約64宗二手買賣，對比上月同期約120宗明顯下跌。

都會駅減122萬 低估價售 區內業主接受現實，開始降價出貨。美聯陳國浩指，都會駅8座中層H室套三房戶，實用面積約651方呎，最初於2021年11月以1,100萬元放售，期間單位曾短期租出，其後減價至1,080萬元再放售，終累減122萬元，以978萬元成交，呎價約15,023元，較大型銀行網上估價低逾3%。

青衣向來以用家主導，利嘉閣彭錦添稱，該區4月暫錄約18宗二手買賣。資料顯示，對比3月同期約33宗，按月減少約45.5%。中原王勤學亦稱，元朗本月錄約37宗買賣，長假期後交投稍見起色，但與上月同期約63宗相比，期內回落約41.3%。

尚悅‧嶺兩單位帳輸離場 元朗半新盤繼續蝕賣才有承接。利嘉閣黃永全透露，尚悅‧嶺1座高層G室，實用面積約254方呎，一房間隔，早前叫價約430萬元，最終以約415萬元易手，呎價約16,339元。原業主2019年以約423.4萬元一手買入，持貨約4年轉手，帳面虧損約8.4萬元。

據了解，該屋苑4月暫錄至少兩宗二手買賣，另一宗為1座低層一房單位，實用面積約267方呎，做價低於「4球」，僅以398萬元售出，呎價約14,906元。單位於2018年底購入，持貨逾4年帳面貶值約7萬元。

新界東方面，中原胡耀祖指，馬鞍山4月暫錄約40宗二手買賣，上月同期則錄約45宗。指標屋苑新港城錄約4宗，包括D座中層1室三房戶，實用面積約490方呎，開價約720萬元，減價至678萬元獲用家購入，呎價約13,837元。

世紀21奇豐莊瑞生續表示，同屋苑F座低層4室三房單位，實用面積約519方呎，放盤一個月，減價12萬元，以768萬元售出，成交呎價約14,798元。原業主於2019年4月以780萬元購入，持貨約4年帳蝕12萬元。

部分地區4月二手交投情況