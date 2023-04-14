簡訊一覽
●六福集團(00590)公布，受惠於內地、香港及澳門市場的全面通關及低基數效應，截至今年3月底止第四財季整體同店銷售按年轉升83%，其中，黃金產品急增92%，定價首飾產品升66%。港澳市場第四財季同店銷售反彈124%，內地市場的消費情緒恢復較慢，但內地自營店季內同店銷售負增長已收窄至6%，3月更已大增39%。
●小米集團(01810)公布，昨日已提交有關增設人民幣櫃台的申請，以支持聯交所引入港幣─人民幣雙櫃台模式。
●新華保險(01336)公布，於今年1月1日至3月31日期間累計原保險保費收入約647.71億元人民幣。
●工商銀行(01398)公布，鄭國雨因工作變動於昨日已提交辭呈，辭去執行董事及副行長等職務。
●中國中車(01766)昨發盈喜，預計今年首季淨利潤5.82億至6.48億元人民幣，按年增約165至195%。
●金蝶國際(00268)公布，截至今年3月底止一季，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）按年增約37%。
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