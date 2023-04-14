日料通脹年中不足２％ 幣策續鬆

日本央行行長植田和男上任未滿一周即在國際舞台亮相，出席七大工業國集團（G7）財金官員會議時表示，日本通脹今年中會回到2%以下，日本的物價情況與其他國家不同，比起通脹遠超2%可能出現的麻煩，更應關注通脹未能達標的風險，所以為了實現通脹持續企穩2%的目標，要繼續寬鬆貨幣政策。

不過，日資投行野村估計，日圓兌每美元6月底前會升上125，以現時港元徘徊弱方兌換保證7.85兌每美元計算，即每百日圓上探6.28左右，本年底更估升至120兌美元，即每百日圓6.54港元，亦即有約一成上升空間。渣打亦料圓匯今年底升至120兌每美元。

即使植田上任以來不斷「放鴿」，還為日央行實現通脹目標「潑冷水」，野村仍認為，日央行最快本月或6月修改控制孳息率曲線（YCC）政策，「現階段看，完全摒棄YCC仍不現實」，但可把孳息率控制的對象由10年期國債轉至5年期，或兩年期（即可能收窄美日兩國之間的10年期國債息差同時，壓低短期融資成本），況且聯儲局本輪加息周期快到盡頭。