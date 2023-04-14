迅銷多賺4.5% 收入創新高
海外UNIQLO貢獻最多 上調全年業績派息指引
服裝品牌UNIQLO及GU母公司迅銷(06288)於截至今年2月底止半年按年多賺4.45%，錄純利1,533.92億日圓（約90.51億港元），每股賺500.29日圓，表現優於預期，集團繼而上調全年業績及派息指引。迅銷今日復牌，昨午停牌前報17.94港元，升1.24%。
迅銷上半財年收入逾1.46萬億日圓，按年增長約兩成，經營溢利升16.37%至2,202.63億日圓，兩者同創歷史新高。集團稱，其持續加強品牌建設、力求提供符合顧客所需商品之際傳達各個商品的價值，同時加速擴展新店步伐，目前已取得顯著成果。
首兩月內地生意破頂
海外UNIQLO繼續是公司盈利重鎮，上半財年收入進帳7,552億日圓，按年增加27.31%，經營溢利1,226.78億日圓，按年多22.22%。按地區劃分，東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲（不計俄羅斯）的收入及利潤雙雙大增，表現超出集團預期。
值得留意，大中華區（即內地、香港及台灣）上半財年仍受到疫情影響，以當地匯率計價的收入及利潤大跌，但銷售自1月起明顯恢復，當中內地市場今年首兩個月銷售達創紀錄水平，出行需求增加帶動外套及其他冬季產品銷售勁。香港市場方面，HEATTECH保暖內衣、羽絨外衣及冬季商品熱賣，上半年收入及溢利皆大增；集團預期大中華區全年收入及溢利錄增長。
日本業務受累圓匯貶
日本UNIQLO分部受日圓貶值推高採購成本拖累，經營溢利按年微跌1.6%。而GU分部則透過篩選縮減商品種類，以及為季節後半段預備充足的大眾潮流商品庫存，推動同店銷售淨額錄得大幅增長，經營溢利大增近四成。
集團把截至今年8月底止全年收入預測上調300億日圓至2.68萬億日圓，經營溢利上調100億日圓至3,600億日圓，即現分別估計按年升16.5%及21.1%；全年純利預測亦調高100億日圓至2,400億日圓，按年料跌12.2%，扣除匯率影響則升約17%。另迅銷股份上月起一拆三，且2月28日為截止過戶日，擬以拆股前的股數為基準分派中期息每股375日圓。集團預期全年派息250日圓，按年增20.96%（計入股份拆細影響），亦比今年1月時預測的230日圓為多。
迅銷又表示，將轉型為以全球視野出發的商業經營，擴大GU及Theory等全球品牌業務，冀5年內收入可達到5萬億日圓水平。
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