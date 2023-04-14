港首季GDP料升1.8% 外需減弱勢累復甦

中港經濟活動走出疫情幽谷令各大機構相繼調高對本港今年經濟的展望，香港大學香港經濟及商業策略研究所昨日公布，預測本港今年首季本地生產總值（GDP）按年增長1.8%，比1月初估計高0.8個百分點，還預計今季失業率會進一步跌至3.1%。

港大昨日最新公布，預期今年第二季經濟增長會加速至2.8%，還將全年增長預測由2.5%調高至3.6%，理由是內地經濟復甦，下半年經濟前景「仍然充滿希望」。不過，發達經濟體的通脹壓力居高不下，海外貨幣緊縮政策又嚴重打擊外需，將拖慢上半年經濟復甦的步伐。

金管再接90億港元沽盤 另一方面，美國加息預期猶存下，港元在周三紐約時段再度觸及弱方兌換水平，香港金融管理局遂承接90.51億港元的沽盤，沽出美元，捍衞聯繫匯率制度，本港銀行體系結餘今日會跌穿600億港元大關，縮至571.64億港元，本年累計再縮40.51%或390.73億港元。

跟樓按相關的一個月本港銀行同業拆息（HIBOR）昨報2.81905厘，按日微升0.02845厘，隔夜、一周及兩周拆息升勢較強，分別至1.84226厘、2.28143厘及2.44935厘。

大華銀行估物價漲逾3% 大華銀行大中華區環球金融主管李國基稱，本港經濟今年預料增長4%，惟提醒下半年物價升幅會擴至3%以上。港匯方面，鑑於美國加息周期今年將結束，息差構成的壓力會相應消退，預期今季處於7.82兌每美元，其後維持在7.8，直至明年首季。